La Xunta renueva a López-Chaves como presidente de la Comisión Galega da Competencia

Ignacio López-Chaves Castro ha sido renovado como presidente de la Comisión Galega da Competencia, después de que el 'popular' fuese nombrado en el verano de 2019. Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) este martes 12 agosto.

El decreto fue aprobado el pasado 4 de agosto a propuesta del conselleiro de Empleo, Comercio e Emigración, José González, previa deliberación del Consello de la Xunta. Esta decisión, sin embargo, se ha dado a conocer hoy a través del DOG, ya que no trascendió a los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa posterior al Consello.

López-Chaves fue nombrado en su día titular de Competencia después de que la exalcaldesa de Vigo Corina Porro lo relevase en el cargo de delegada de la Xunta en la ciudad olívica, según recuerda Europa Press.

El abogado ocupó diversos cargos públicos, ya que fue concejal en el Ayuntamiento de Vigo entre 2003 y 2007 y entre 2009 y 2011. El vigués también fue diputado en el Parlamento de Galicia durante tres legislaturas y presidió la Autoridad Portuaria de Vigo, además de ser el delegado territorial de la Xunta en la ciudad.