Incendios en Galicia: Activos en Forcarei y O Saviñao y sin controlar en A Fonsagrada

Varias personas tratan de extinguir el fuego, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña, Galicia (España). Gustavo de la Paz / EP

Los incendios forestales continúan afectando a toda Galicia durante la jornada de este jueves. En concreto, varios fuegos se encuentran activos, con dos nuevos en los municipios de Forcarei (Pontevedra) y O Saviñao (Lugo). Además, sigue sin controlar el incendio de A Fonsagrada (Lugo) que arrasa 120 hectáreas en Monteseiro, iniciado el martes.

El incendio de O Saviñao se declaró a las 18:39 horas de este jueves. Fuentes de la Consellería do Medio Rural informan a Europa Press que quema siete hectáreas en la parroquia de Piñeiró, según la información provisional. Entre otros medios, participan seis aviones y tres helicópteros.

Por su parte, el fuego de Forcarei está activo desde las 19:41 horas en la parroquia de Millarada. Participan cuatro helicópteros y dos aviones. Medio Rural todavía no tiene estimación de superficie quemada.

Mientras, está estabilizado desde las 16:57 horas un incendio forestal en Coirós (A Coruña) que calcina cuatro hectáreas en la parroquia de Santa María de Ois. Ayudan seis helicópteros y cuatro aviones, entre otros.

Esta tarde también se han declarado dos conatos en Santiago, parroquia de Vidán, controlados a las 18:38 horas después de quemar 0,2 hectáreas, así como en Porto do Son, parroquia de Miñortos, estabilizado desde las 18:20 horas (0,25 hectáreas).