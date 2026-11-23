La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal con formación paramilitar especializada en el asalto a chalés de Galicia. Tres de sus integrantes han sido detenidos en Vila de Cruces (Pontevedra), en una zona boscosa donde pernoctaban en una tienda de campaña. Se les atribuye al menos 17 robos cometidos en inmuebles de Ourense, Pontevedra y A Coruña.

En una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos; acompañado por el Teniente Coronel, Rafael Berguillo; y el Capitán responsable de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), Juan José López Castro, han insistido en el "enorme grado de profesionalidad y el enorme grado de minuciosidad" a la hora de acometer los hechos delictivos y, sobre todo, "en su formación paramilitar".

Según han explicado y ha recogido Europa Press, las primeras investigaciones policiales y judiciales se iniciaron el pasado 30 de octubre a raíz de la denuncia de seis robos consecutivos registrados en inmuebles habitados de la provincia de Ourense, todo ello en el marco de la operación 'Ziralla'.

La banda, "perfectamente planificada y organizada", según el subdelegado del Gobierno, cometía asaltos nocturnos de apenas 10 minutos en chalés vacíos. En los registros, los agentes intervinieron dinero en efectivo, joyas robadas y material técnico especializado, entre el que figuran reactivos para comprobar la pureza del oro y un detector de diamantes.

"Actuaban con rapidez, con eficacia, todo muy planificado, con sistemas de comunicación, con sistemas de asalto a las viviendas y conseguían el botín, que preferentemente eran dinero y joyas. Tenían además unos instrumentos de comunicación propios y tenían una gran capacidad de movilidad", ha explicado el subdelegado del Gobierno en Ourense.

En concreto, los integrantes de la banda fueron detectados por primera vez en la comunidad el 29 de octubre. A partir del 1 de noviembre perpetraron una oleada de asaltos nocturnos en viviendas unifamiliares situadas en municipios como Barbadás, Allariz, Celanova y San Cibrao das Viñas, continuada el 4 de noviembre con nuevos robos en los términos municipales de Coles y Vilamarín.

Tras abandonar temporalmente Galicia el 7 de noviembre hacia otra comunidad autónoma, el grupo reingresó el día 11 para reanudar sus incursiones. Además, y con el objetivo de impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pudieran fijar su domicilio habitual, rastrear sus alojamientos o establecer seguimientos, los tres detenidos acampaban y pernoctaban de forma continuada en una tienda de campaña oculta entre la vegetación de un monte en Vila de Cruces (Pontevedra).

Modus operandi

A la hora de ejecutar los delitos, la banda seleccionaba al azar chalés y viviendas unifamiliares en núcleos rurales y urbanizaciones aisladas. El grupo realizaba comprobaciones previas para cerciorarse de que los inmuebles estuviesen vacíos durante el horario nocturno.

De hecho, si detectaban presencia humana o accedían por error a una vivienda habitada en ese momento, abandonaban el lugar de inmediato. Con todo, el tiempo medio empleado en cada asalto era de apenas 10 minutos.

Detención

El primer intento de interceptación tuvo lugar el pasado 16 de noviembre, cuando el vehículo sospechoso logró eludir a "gran velocidad" un dispositivo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) en la provincia de Pontevedra.

Finalmente, el 18 de noviembre se desarrolló un amplio despliegue conjunto de la USECIC de Ourense y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Pontevedra. La intervención derivó en un enfrentamiento cuando los delincuentes rebasaron sucesivamente dos filas de pinchos de interceptación.

Pese a circular con los neumáticos pinchados, el conductor aceleró y arremetió contra un vehículo blindado. Tras este primer impacto, los detenidos volvieron a arremeter contra un segundo automóvil de la Guardia Civil. Finalmente, los agentes lograron bloquear la trayectoria del coche y neutralizar a los tres ocupantes gracias a un perro de intervención.

Durante la comparecencia ante los medios, las autoridades policiales han lanzado una advertencia a la ciudadanía sobre las consecuencias de alertar de la presencia de controles en carretera. El capitán ha revelado que el 17 de noviembre, un día antes de los arrestos, la unidad investigadora observó cómo el coche de la banda realizó un cambio de marcha "y una maniobra que no tiene sentido" antes de entrar en un control tras ser alertados.