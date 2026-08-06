Un incendio en una vivienda en Lalín (Pontevedra) termina con un traslado por inhalación de humo

Una persona ha tenido que ser trasladada por los servicios sanitarios por inhalación de humo tras producirse un incendio en una vivienda situada en la parroquia de Vilatuxe, en el municipio pontevedrés de Lalín.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 14:00 horas. Fue un particular quien dio aviso a la central de emergencias para advertir de que había dejado una olla al fuego que terminó incendiándose y las llamas se habían propagado al mobiliario de la cocina.

Con esta información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de O Deza, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Servicio Municipal de Protección Civil de Lalín.

Ya en el punto, los servicios de emergencia confirmaron que ardió el mobiliario de la cocina, así como el falso techo, y una persona tuvo que ser trasladada al centro hospitalario de referencia.