Detenido en Lalín (Pontevedra) por asaltar una vivienda, amenazar al morador con unas tijeras y verter gasolina EP

La Guardia Civil detuvo a un vecino de Lalín de 51 años de edad, por supuestamente asaltar una vivienda, amenazar a su morador con unas tijeras y verter gasolina, llevándose unos 130 euros en efectivo.

Según informa la Guardia Civil a Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero cuando el ahora detenido accedió al interior de la casa, ubicada en Lalín, haciendo uso de una escalera y rompiendo una ventana.

En el interior se encontró con el morador, reconociendo este al asaltante. En ese momento, el agresor reaccionó de manera "violenta y agresiva", amenazando a la víctima con unas tijeras y manifestándole que no iba a salir.

Así, el dueño de la casa trató de refugiarse en una de las habitaciones, aprovechando el agresor para cerrarla y asegurarse de que no pudiese salir atando la manilla con un cable.

Pese a todo, el hombre consiguió escapar, momento en el que vio al asaltante derramando gasolina y abandonando la vivienda, llevándose 130 euros en efectivo que había sobre una mesa.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, de un delito de detención ilegal y de un delito de incendio en grado de tentativa. Las diligencias fueron entregadas al Tribunal de Sección Civil e Instrucción Plaza 2 de Lalín, que decretó prisión provisional para el detenido.