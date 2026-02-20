Evacuado en helicóptero tras salirse de la carretera en A Estrada (Pontevedra)

Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. Agostime - Europa Press

Un conductor ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una salida de vía en una carretera de A Estrada (Pontevedra). En concreto, el herido se accidentó en la EP-7016, a su paso por la parroquia de Guimarei.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el siniestro se produjo pasadas las 12:00 horas. Ha sido un particular quien ha alertado a la central de emergencias de que un turismo se había salido de la vía y que el conductor tenía dificultades para respirar.

Como recoge Europa Press, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron la intervención de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que enviaron una dotación a bordo del helicóptero con base en Santiago.

Aunque el herido se encontraba ya liberado y accesible, necesitó asistencia médica y traslado urgente por vía aérea. Hasta el lugar también se desplazaron miembros del GES de A Estrada, así como de los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.