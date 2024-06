El estado de la playa de A Madorra (Nigrán) provoca quejas vecinales

Vecinos de Panxón -especialmente, los usuarios de la Playa Madorra- han alzado la voz para denunciar la situación que se vive este arenal del Concello de Nigrán. Acusan al Ayuntamiento de no querer responsabilizarse del "estado" en el que se encuentra este espacio, deteriorado, tal y como apuntan, tras el desprendimiento del paseo y las obras efectuadas en las inmediaciones. También de no responder a los reclamos.

Lamentan, por otro lado, que "dejaron todas las piedras en la playa" y no hay espacio para poder colocar toallas y sillas. También apuntan que ha comenzado a crecer la maleza y no hay arena, por lo que "la mitad de la playa está inservible" y los niños no pueden jugar.

Por último, se han quejado de que el chiringuito "está colocado en un lugar en donde sí podría estar la gente y quita espacio para los ciudadanos".

Sin embargo, Andrea Barbel, anota que el descuido de la playa viene de años atrás y también tiene que ver con la presencia de desagües que se llenan de piedras. También hay problemas relacionados con los malos olores debido a lo anterior. "Nos queda un cuarto de playa libre para poder usar y ahí hay un chiringuito", se lamenta. "Pedimos que arreglen los desagües y que se lleven todas las piedras que han traído", anota.

Respuesta del regidor, Juan González

El alcalde de Nigrán, Juan González, explicó que se trata de una playa en la que, "debido al cambio climático, sube la marea muchísimo. Antes había muchísima más arena cuando la marea estaba alta que ahora".

Sobre la presencia de hierba y maleza, González esgrimió la presencia de un río de agua dulce para explicarlo antes de anotar que "ya hemos dicho que se corte la hierba para que no moleste".

Por último, el regidor nigranés aseguró que tras la obra acometida por la Diputación se retiró "más del 90%" del escombro, no obstante, se comprometió a retirar lo que quede: "Ya avisamos. Los vecinos tienen todo el derecho a decir que las cosas están regular y nosotros les escuchamos", explicó González, quien puntualizó, no obstante, que ante la falta de arena "no pueden hacer nada" y el chiringuito de playa "lleva en el mismo sitio toda la vida".