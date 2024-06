Detenidos dos hombres en Vigo por estafar 71.000 euros en la compra de cobre

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo una investigación, dentro de la llamada 'Operación Tesla', que ha finalizado con la detención de dos hombres por su presunta participación en un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal. La detención se ha llevado a cabo por agentes pertenecientes a la Comisaría Local de Vigo.

Los hechos ocurrieron en varias ciudades del norte de España (A Coruña, Vigo, Lugo o Logroño), cuando estos varones compraban una gran cantidad de cobre y con la excusa de una extrema urgencia, no llegaban a materializar el pago correspondiente mediante transferencia bancaria.

Entregaban un justificante falso con la supuesta transferencia bancaria en el que aparecía un número de cuenta ficticio. Una vez que las empresas comprobaban que no habían recibido la cantidad de dinero pactada en sus cuentas, intentaban contactar con estas personas y no recibían ninguna respuesta, ni vía telefónica ni vía email.

Los varones detenidos, uno de nacionalidad española y otro de nacionalidad francesa, son residentes en Bilbao actualmente. El primero de los detenidos, de 23 años, posee dos antecedentes previos similares a los actuales. El segundo, de 29 años, posee tres detenciones previas por hechos similares a los que se le imputan en la actualidad.

Hechos en Logroño

Los hechos ocurridos en Logroño tuvieron lugar en el mes de marzo en una empresa dedicada al suministro de material eléctrico. Al parecer, uno de los hombres detenidos, contactó telefónicamente con la empresa para encargarles todo el cobre desnudo del que dispusieran para esa misma mañana, además de todo el cable de cobre libre de halógenos.

Así, esa misma mañana se presentó en la empresa con una furgoneta de grandes dimensiones (de alquiler) para proceder a la carga del material. Al no ser un cliente habitual, se le requería pago por adelantado. El varón proporcionó un justificante bancario con el supuesto pago de 18.565 euros.

A los pocos días, la empresa, al comprobar que esa cantidad de dinero no había sido recibida en la cuenta, intentó llamar al hombre y ponerse en contacto con él mediante email pero no fue posible.

Esta circunstancia les hizo sospechar que podrían haber sido víctimas de una estafa.

Modus operandi

Al parecer, estos hombres, junto con otras personas, principalmente familiares de estos, realizaban compras y ventas de productos por Internet, en plataformas de segunda mano.

Pero en los últimos meses, se habrían dedicado a realizar estafas en diferentes puntos del norte del país. Sus víctimas eran empresas de venta de material de electricidad y siempre utilizaban el falso argumento de tener mucha prisa en la compra del material.

Así las empresas, les proporcionaban el material casi de inmediato y estos con la excusa de la premura, les adjuntaban un justificante falso (con una cuenta ficticia) del supuesto pago bancario. Transferencia que no realizaban en ninguno de los casos.

Y una vez que las empresas se percataban de que el dinero no había llegado a sus cuentas, intentaban contactar con ellos y les era imposible su localización. Para transportar el material, alquilaban furgonetas de gran tamaño a nombre de uno de los detenidos.

Estafas por internet

Estos dos hombres habrían cometido, junto con otras personas miembros de la misma familia, más de 30 estafas por internet, al vender supuestos cachorros y al recibir el importe económico nunca entregaban al animal.

En uno de los casos, el importe defraudado ascendió hasta los 38.000 euros. Forman parte de un clan familiar dedicado a la comisión de estafas a través de la venta online, fundamentalmente de cachorros.