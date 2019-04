Amenaza con sosa cáustica a su repartidor tras no pagarle el paquete contra rembolso en Navarra

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a un año y diez meses de prisión a joven de Barañáin (Navarra) de 22 años por un delito de robo con violencia contra un repartidor. Al entregarle un paquete que contenía una cámara de fotos valorada en 2.400 euros, se negó a pagarle y le amenazó con derretirle la piel con sosa cáustica si denunciaba el impago del importe.

Según cuenta Noticias de Navarra, los hechos ocurrieron en octubre de 2017. La víctima, un repartidor de paquetería, llamó al timbre del piso del destinatario para entregar un paquete contra rembolso por un valor de 2.484,60 euros. Contenía una cámara fotográfica y un objetivo para la misma. El condenado incitó al repartidor a pasar a su vivienda con la excusa de querer comprobar que el contenido estaba en buen estado. Dentro, el acusado adoptó una actitud agresiva y desafiante -según cuenta el medio- y comenzó a increpar al trabajador.

Tal y como alegó el repartidor en sede judicial, el joven de 22 años se negó a pagar el importe porque, según él, el paquete debía contener cocaína y no una cámara de fotos. Con la firme intención de no pagarle, el condenado incitó al trabajador a inventarse una versión falsa que contar a su jefe para que creyera que le había pagado correctamente pero que había perdido el dinero. Tras esto, amenazó con echarle encima una bolsa repleta de una sustancia de color blanco que, según el propio joven, contendría sosa cáustica "que me derretiría la piel en minutos", como recordó el repartidor. Pero aún va más allá: el inquilino tomó una fotografía del repartidor y le pidió el DNI para obtener sus datos personales. Tras todo esto, dejó marcharle diciéndole "siento que te haya tocado a ti".

Por estos hechos, el acuerdo entre la Fiscalia, la acusación y la defensa ha establecido una pena de prisión de 22 meses para el joven de 22 años. Además, una indemnización de 1.100 euros por daños morales al repartidor que mantuvo retenido y otra de 2.400 para la empresa repartidora.