Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 17 al 23 de agosto

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El día 17, hoy la fortuna te ayudará en todo lo que esté relacionado con diversiones y con aspectos lúdicos de la vida. Así que aprovecha y diviértete, como nunca. Todo ello con tranquilidad y con mucha calma, para poder controlar las emociones y el gran temperamento que tendrás. El martes 18, hoy necesitas realizar un gran ejercicio para valorar tu camino en la vida y si estás yendo por la senda marcada o te estás alejando de ella. Tendrás que prestar atención a tu confianza, porque es lo principal que tienes que conseguir tener en este día. Así todo te saldrá rodado.

El miércoles 19, hoy lo mejor es que realices todo aquello que requiera de una mayor confianza y seguridad en tu vida, tanto personal como familiar. Necesitas poner en orden con tranquilidad todo lo que se refiera a los bienes patrimoniales y a todo lo que se gana por otros medios distintos al trabajo profesional. El jueves 20, necesitas llegar a acuerdos contigo, acerca de la forma de dirigirte y de congeniar con los demás. A veces te muestras en tensión porque necesitas más equilibrio y soltura en tus relaciones con otros. No fuerces los contactos y si no estás a gusto, es mejor que vayas a otro lugar en el que te sientas mejor. No aguantes presiones de otros.

El viernes 21, deberás dar máxima prioridad a las realidades y no a las ficciones. Tendrás de tu lado la inspiración y el conocimiento interno de tu experiencia y de todo lo que has aprendido a lo largo de la vida, lo que te facilitará mucho todo lo que tengas que realizar. El sábado 22, hoy la suerte te acompañará si te comprometes a profundizar en tu mejor forma de presentarte y de responder a los demás. Verás que todo es mucho más fácil con buen humor y con una sonrisa en los labios. Disfruta de este día especial. Y el domingo 23, este día deberás dedicarlo a materializar algunas acciones que habías dejado aparcadas hace bastante tiempo. Es bueno que logres acabarlas para sentirte más en consonancia con lo que te rodea y contigo.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Capricornio.