Horóscopo semanal Piscis: amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de junio

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El día 8, lunes, es un día importante para estar en un entorno y en un amiente agradable en tu hogar y con los familiares cercanos. Así que aprovecha y no olvides que lo más importante es la armonía; para cualquier acto que realices. El martes 9, durante este día mantendrás un elevado grado de percepción que te ayudará a percibir lo que pasa a tu alrededor y cómo poder solucionarlo de la manera más sencilla y más beneficiosa para todos. Disfruta de este día especial.

El miércoles 10, necesitas controlar tus palabras y tus expresiones, porque hoy estarás “Con la lengua muy suelta” y esto indica que debes tomar precauciones para no errar en tus conversaciones y no tener que arrepentirte más tarde. Calma y piensa todo dos veces, antes de hablar. El jueves 11, tienes todo a tu favor, pero no te decides por las soluciones concretas y prácticas que necesitas en este día. Así que afiánzate en tu profundidad interior y básate únicamente en realidades.

El viernes 12, tienes que conseguir soltar un poco las riendas y dejar que los demás también se manejen por sí mismos. Ya que a veces estás demasiado pendiente de todo y eso no te deja en una posición cómoda a ti, ni tampoco a los demás. Distiéndete. El sábado 13, es un momento de mucha comunicación y expresión personal. Pero para alcanzar el clímax total deberías tener todo un poco más armonizado y estable tanto dentro de ti, como a tu alrededor. Y el domingo 14, hoy es un día en el que notarás que eres el centro de atención. Esto te lo has ganado a pulso porque siempre te has ocupado de los demás con cariño y abnegación.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Piscis. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.