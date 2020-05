Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 18 al 24 de mayo

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El lunes, 18, tendrás que poner mucho de tu parte para poder ofrecer a los demás lo que necesitan o lo que requieren. Así que ponte a ello y con confianza, todo será más fácil.

El martes 19, deberás emplear tu agudo sentido artístico de la manera maravillosa que solamente tú sabes utilizar. Tendrás muchas ideas bullendo, y eso es súper fenómeno. El miércoles 20, serena tu equilibrio emocional y ofrece tus atenciones a quienes lo necesitan. Además, cuida de tu salud.

El jueves 21, contarás con grandes ayudas que te rodearán y que te servirán para realizar todo de una forma estratégica y perfecta. Tus escritos y expresiones serán únicos. El viernes 22, predominarán los tratos agradables e intensos con las personas que te rodean. Y también tendrás encuentros importantes con familiares que necesitan de tu consejo y experiencia.

El sábado 23, necesitas retomar tus bases en la vida. Y resaltar los temas económicos para no dejar nada pendiente para más adelante, así no te pillará de sorpresa cualquier tema desajustado. Y el domingo día 24, es el momento de tener en cuenta todo aquello que te ha dado la vida, y todo lo que has aprendido a través de los años. Disfruta de todo ello.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Escorpio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.