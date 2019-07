Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de julio

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): Sentirás el lunes que tu desafío es que lo demás reconozcan tu talento. Tu ingenio es lo más importante para que lo admiren y lo reconozcan. Una persona amiga te ayudará en tus momentos difíciles. El martes necesitas renovar tu forma de actuar y de aprender; deberías reciclarte para dar más de ti en tu profesión.

Déjate conocer y no te envuelvas en ese manto que te recubre y que no deja ver cómo eres. El miércoles todo cambia velozmente porque no solamente depende de ti; estás en un mundo con muchas más personas que también interactúan. Organiza tus metas para que todo salga a la perfección.

El jueves notarás que has tocado las teclas oportunas para que tu trabajo sea valorado. Esto te hará sentir muy feliz. El viernes tendrás que convencerte de que todo saldrá bien parado y esto te ayudará enormemente.

En el fin de semana; el sábado, es importante que no eches en falta el cariño de los demás, ya que a veces lo que necesitas es tu propia valoración y el domingo contarás con el apoyo de tus sueños y de tu gran intuición para recibir de buen grado las claves necesarias y benéficas que te evitarán “Pasarte o no llegar” en asuntos de sentimientos

