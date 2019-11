Escándalo en PISA: alumnos españoles, 'pillados' al responder 20 preguntas en 25 segundos

El informe PISA -el estudio de la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento de los estudiantes- se hará público el próximo 3 de diciembre, pero por primera vez los resultados de los estudiantes españoles no se compartirán junto con los de otros jóvenes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha decidido aplazar la publicación de los resultados estatales y regionales de PISA 2018 en España tras detectar "anomalías". En concreto, en la prueba de fluidez lectora los estudiantes tardaron menos de 25 segundos en responder más de 20 preguntas. Tal y como apuntan en el comunicado, no se incluirán en el conjunto inicial de informes que se publicarán el próximo mes de diciembre. Aun así, los resultados de España de Matemáticas y Ciencias se publicarán en esa fecha.

Los datos de España han cumplido los Estándares Técnicos de PISA y no se ha apreciado ningún error técnico ni manipulación de los mismos. Sin embargo, como informa la nota que ha hecho pública la OCDE, "algunos datos muestran un comportamiento de respuesta inverosímil por parte de los estudiantes". Por consiguiente, desde la organización "no puede asegurar una plena comparabilidad internacional de los resultados de España por el momento". Asimismo, España "está de acuerdo en seguir la recomendación de la OCDE de aplazar la publicación de sus resultados y datos a la vez que se investiga sobre las posibles fuentes de estas anomalías".

La fluidez lectora, lejos de la realidad

Según las investigaciones llevadas a cabo por la organización, un número importante de estudiantes españoles respondieron una de las secciones de la prueba de lectura -la encargada de la fluidez lectora- de una forma que no representaba "su competencia lectora real". La evaluación se realizó a través de un ordenador, por lo que todas las acciones de los alumnos quedaron registradas. Muchos de ellos contestaron esta sección de una manera "apresurada", empleando menos de 25 segundos para responder más de 20 preguntas.

En comparación, los estudiantes de otros países que dedicaron el esfuerzo adecuado a estas preguntas emplearon por lo general entre 50 segundos y más de dos minutos en contestar esta sección, dependiendo de lo rápido que pudieran leer. Además, estos estudiantes respondían siguiendo ciertos patrones (todas sí o todas no, etc.). Como apunta la nota de prensa, este comportamiento de respuesta "no ha sido uniforme en toda la muestra de España", sino que se ha observado sobre todo en "determinados centros educativos de algunas zonas de España". La extensión y concentración de respuestas de este tipo, muy rápidas y siguiendo un cierto patrón, ha tenido lugar solo en España, y afecta a los datos de rendimiento en Lectura.

Por tanto, la OCDE y España están trabajando conjuntamente para identificar las causas de este comportamiento de respuesta por parte de los estudiantes y poder evitar así que se produzcan casos similares en el futuro. En una primera revisión, se ha averiguado que este comportamiento anómalo (es decir, respuestas que no reflejan el nivel real de la competencia de los estudiantes) es más notorio en la sección de fluidez lectora y tiene mayor impacto sobre los resultados de Lectura, aunque un análisis más profundo podrá confirmar si ha afectado a otras partes de la prueba de Lectura. Los resultados de las competencias matemática y científica parecen estar afectados en mucha menor medida por este comportamiento anómalo. Esto podrá ser confirmado por posteriores análisis.

Una vez que -desde la OCDE- se conozcan la extensión del problema en profundidad y comprendan sus causas y consecuencias, la organización decidirá cuál es la mejor forma de publicar los resultados de Lectura en España.