El 'truco' para que Amazon te devuelva un euro por cada compra: así puedes conseguirlo si eres Prime

Seleccionando la opción de "GRATIS Envío no urgente" puede conseguir un euro en cada compra si es cliente Prime. E.E.

“Los clientes Prime que elijan Envío no urgente al finalizar el pedido obtendrán un saldo promocional por valor de un euro, que podrán utilizar en productos vendidos por Amazon”. Así de tajante se muestra la nueva promoción de la compañía de comercio online dirigida por el multimillonario estadounidense Jeff Bezos. Pero, ojo, este beneficio tiene fecha de caducidad y sólo estará disponible, previsiblemente, hasta el 8 de enero de 2021. Y, de hecho, este “Saldo Promocional” —como lo denomina la empresa— será válido, únicamente, hasta el 22 de febrero de 2021.

No todos los clientes de Amazon, sin embargo, pueden ser beneficiarios de esta promoción. La compañía lo deja bien claro: la oferta sólo está destinada a sus usuarios Prime, es decir, aquellos que estén inscritos al programa de suscripción anual de la tienda electrónica Amazon, cuyo coste es de 36 euros al año o 4,99 euros al mes. De hecho, la lógica de la promoción es que el cliente Prime decida voluntariamente no contar con el servicio gratuito de entrega en un día de una compra determinada, sino que haga click en la opción de “Gratis Envío No Urgente”. El paquete le llegará pasados varios días y el suscriptor contará con un euro para gastarlo en la propia web.

De hecho, usted debe ser un cliente Prime ya afianzado. Desde los propios “Términos y Condiciones del Envío no urgente” esgrimen que “la promoción no está disponible para clientes Prime que estén en el periodo de prueba de la suscripción, ni tampoco para los clientes suscritos a Amazon Business Prime o a Amazon Prime Student”. El lugar de España donde el cliente Prime resida también influye en que pueda beneficiarse de este euro, ya que “quedan excluidas de la promoción las direcciones de envío en Islas Canarias, Ceuta y Melilla”, explica Amazon en su propia web.

Amazon, la compañía de comercio 'online' que ha lanzado la promoción.

Es más, si el cliente Prime quiere hacer la triquiñuela de comprar un producto para obtener su euro acumulable y luego lo devuelve, de manera gratuita, Amazon cancelará este “Saldo Promocional”. Y, si ya lo ha gastado en algún producto de la web de comercio electrónicos, la empresa de Jeff Bezos le cobrará el euro “a través del mismo método de pago utilizado para el pedido original y sin nuevo aviso”.

¿En qué se puede gastar?

Este “Saldo Promocional” sólo se podrá canjear por productos vendidos en Amazon, pero tienen salvedades. No se puede usar para comprar “libros (físicos o electrónicos), leches infantiles de fórmula, tarjetas/envoltorio de regalo y productos de Amazon Warehouse”. Tampoco podrá utilzarse para sufragar los posibles gastos de envío de una futura compra no canjearse por productos digitales de Amazon.

Pero, ¿cómo puedo activar y gastar lo que tenga acumulado en mi Saldo Promocional de Amazon? Desde la propia compañía explican que cuando el usuario adquiera uno de los “Productos Aptos” para la promoción “se deducirá [sólo uno euro] automáticamente del importe total de la compra”. De hecho, puntualizan: “Con independencia del importe acumulado en tu cuenta de Saldo Promocional (obtenido con esta promoción), en tu próxima compra de Productos Aptos únicamente podrás utilizar un euro de Saldo Promocional”.