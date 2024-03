Frank de la Jungla anima a los catalanes a votar a la extrema derecha: "No a la islamización"

Frank de la Jungla, reconocido por su franqueza y activismo en defensa de los animales desde su santuario en Tailandia, ha vuelto a generar polémica en las redes sociales al expresar su apoyo a un partido político en Cataluña. Si bien es cierto que sus comentarios suelen centrarse en temas relacionados con la vida animal, sus comentarios sobre la esfera política siempre se hacen virales, como cuando criticó al Gobierno de Pedro Sánchez o un tuit reciente cargando contra el periodismo español.

En esta ocasión, Frank se ha pronunciado sobre las próximas elecciones catalanas de 2024 al compartir en sus redes sociales un cartel de un partido político participante. Este cartel, proveniente del Frente Obrero, lleva el eslogan "Defiende Cataluña, Defiende España. No a la Islamización", acompañado de un fondo polémico.

El presentador no solo ha compartido el cartel, sino que también ha expresado su respaldo al partido con un mensaje directo: "Este cartel me representa. Si fuera catalán... votaría a esta gente. Esperando ver sus propuestas a las europeas". Su declaración insinúa no solo su preferencia por el partido en cuestión como opción catalana, sino también su disposición a respaldarlos en elecciones europeas.

Este cartel me representa. Si fuera Catalan… votaria a esta gente. Esperando ver sus propuestas a las europeas pic.twitter.com/N08fvTxjmG — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) March 21, 2024

Su posición y declaraciones han generado debate y críticas, ya que el partido en cuestión ha sido identificado por posturas que algunos consideran de extrema derecha y antiislámicas. Sin embargo, el apoyo del mediático a esta agrupación política refleja su tendencia a expresar opiniones controvertidas sobre diversos temas, incluso más allá de su ámbito habitual de activismo.

Las opiniones acerca del tuit de Frank de la Jungla son muy diversas y algunos de los comentarios que ha recibido son: "El problema es que gran parte de los catalanes tienen las mismas neuronas que un pepino de mar", "Pues, menos mal que no lo eres. Hay que informarse muy bien antes de dar un consejo. Eres una figura famosa y mucha gente te sigue, deberías si tanto amas España, estar muy seguro antes de dar esas opiniones. Sabes algo de ellos?", "Sí a esa propuesta concreta sobre la invasión (que disfrazan de inmigración), pero por lo demás, pensar que un partido comunista va a ser bueno para un país es andar muy desnortado..." o "Para eso votar a VOX y no dividir el voto".