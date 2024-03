El enganchón entre Óscar Puente y Risto Mejide por el novio de Ayuso: "No me asusta ningún matón"

La investigación de la Fiscalía al novio de Isabel Díaz Ayuso ha irrumpido en el escenario político nacional y ha generado mucha polémica y debate en redes, con protagonistas conocidos en varios "rifirrafes". Como era de esperar, este tema también ha sido objeto de discusión y análisis en varios programas de televisión. El programa Todo es Mentira también ha abordado el tema y Risto Mejide, generalmente crítico con Ayuso, ha optado por defender en cierta medida a la líder del PP, algo que ha sorprendido a muchos.

Risto ha insinuado, con un toque de sarcasmo, que no es coincidencia que toda esta controversia surja justo cuando la 'Koldotrama' está cada vez más cerca de afectar a miembros del Gobierno y personas cercanas al presidente. Él cree que todo forma parte de un plan coordinado para desviar la atención y aliviar la presión sobre el Gobierno socialista.

Esta interpretación de Risto Mejide no ha sido del agrado de Óscar Puente, quien nuevamente se ha lanzado, como viene siendo de costumbre, en las redes sociales a contestar a Risto. El Ministro de Transportes, tras el programa, publicó un mensaje que hacía referencia a una noticia: “Sandra Fernández, nueva directora de comunicación de Mediaset tras 4 años en el Gobierno de Ayuso”, acompañado por su propio comentario: “Así se comprende todo mucho mejor”.

Risto Mejide se sintió aludido y no tardó en responder al ex alcalde de Valladolid con las siguientes palabras en un tuit: "Cuando no les gusta lo que dices, cuando ni pueden ni saben dar explicaciones por el hedor del caso Koldo, cuando no bailas al son de Moncloa por la pareja de Ayuso (a la que criticamos diariamente por sus decisiones políticas), en definitiva cuando se quedan sin argumentos, hacen lo único que les queda: lanzarte al tuitero mayor para tratar de desacreditarte. Ministro, el programa de hoy va por usted. Disfrútelo."

Cuando no les gusta lo que dices, cuando ni pueden ni saben dar explicaciones por el hedor del caso Koldo, cuando no bailas al son de Moncloa por la pareja de Ayuso (a la que criticamos diariamente por sus decisiones políticas), en definitiva cuando se quedan sin argumentos,… https://t.co/IArl1rTEBP — Risto Mejide (@ristomejide) March 13, 2024

Óscar Puente volvió a replicar al presentador, asegurando que no se dejará intimidar por "ningún matón, por más programas de televisión que tenga", insinuando que la postura de Risto en este tema se debe a una influencia del Partido Popular, específicamente de Miguel Ángel Rodríguez, asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la jefa de contenidos del programa.

Espero que expliques la llamada de Miguel Ángel Rodríguez de ayer a tu jefa de contenidos. Y cómo os trasladó que había que defender a Ayuso. A mi no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga. Conmigo pinchas en hueso. https://t.co/ixjTfYePx9 — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 13, 2024