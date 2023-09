La tajante repuesta de India Martínez a la crítica por su beso con otra mujer: "Es homofobia"

La cantante India Martínez ha respondido con elegancia y firmeza a un tuit malintencionado y homófobo que pretendía ponerla en el centro de la diana por el beso que se dio con otra mujer sobre el escenario. A pesar de su respuesta, que rápidamente se calificó como uno de los zascas más épicos que se han visto por las redes sociales últimamente, lo cierto es que la cordobesa está recibiendo no pocas críticas por el gesto, llegando incluso a tener que explicar el contexto.

Martínez está inmersa en Nuestro Mundo Tour, una gira que la está llevando por toda España, pero también hasta Bélgica, Francia, Irlanda o Inglaterra. Sin duda un momento dulce de su carrera que está dejando instantes para el recuerdo como la actuación que tuvo en Sevilla el pasado 14 de septiembre. Esta cantaora flamenca reconvertida en artista pop, se subió al escenario en la plaza de toros de la capital andaluza dentro de la programación del ciclo Noches de Maestranza.

Además de haber compartido en sus redes imágenes del recital, en el que presentó su nuevo disco, Nuevo Mundo, Martínez quiso compartir este domingo un vídeo en el que sale besándose con una bailarina en el escenario, en mitad de una actuación. Un beso en los labios entre ambas mientras una canta y la otra dejaba por un momento a su pareja de baile para hacer ese guiño con la cantante, que seguramente no sabía la que iba a liarse por esas imágenes:

No tardaría en llegar el comentario más polémico que provocaría una cascada de reacciones y que ahora ya está eliminado por la cuenta que lo publicó, de ahí que tengamos que reproducirlo con una captura de pantalla. "Fui muy emocionada al concierto con mi hija Triana de 5 años a verte y le tuve que tapar los ojos en ese momento", decía el comentario, añadiendo que "no fuimos a ver a dos adultos besarse, tendrías que haber avisado antes de nada para que no fueran menores":

Esta persona no solo estaba relacionando el vídeo con su concierto sevillano, sino que afirmaba haber estado allí presenciando el beso y evitando que su hija de 5 años lo viese. Sin embargo, la propia India Martínez no tardaría en dejarla en evidencia. "Perdona, y siento mucho desilusionarte, pero ayer no hubo beso en mi concierto", le respondió tajante, aclarando que las imágenes se corresponden con "un evento social de bachata muy famoso en Sevilla" que organiza la pareja de bailarines:

Perdona, y siento mucho desilusionarte, pero ayer no hubo beso en mi concierto, 😂🙈 este vídeo es de un evento social de bachata muy famoso en Sevilla que se llama D & D😂😂😂 https://t.co/xCcxaUG2HM — India Martínez (@IndiaMartinez) September 18, 2023

La reacción de los seguidores de India Martínez fue unánime, aplaudiendo el zasca y afeando el intento de propagar un bulo, con claros tintes homófobos, por parte de la usuaria de Twitter. La cantante, en su cuenta de Instagram, ha querido defender que no suele contestar a este tipo de comentarios, pero "es que esto me parecía el colmo: mentiras y homofobia", ha escrito en sus stories:

Qué tal India, efectivamente desde Valladolid te puedo confirmar a las 10:29 horas que el zasca también se ha escuchado por aquí. Seguiremos informando. — Samu Galicia (@samugalicia) September 18, 2023

El peligro que tienen las redes sociales y sus bulos y mentiras. Así con todo. — Sergio García (@zSergiioG) September 18, 2023

India, ni te preocupes, la gente está muy aburrida y se escandalizan muy rápido. Cocktail malo. Abrazo — Jesus Plaza (@JesusPlazaX) September 18, 2023

Hola buenos dias aqui el corresponsal de Barcelona a las 8:55 am confirmo que el Zasca ha llegado hasta aqui — Carpita (@MrCarpaTV) September 18, 2023

Madre mía donde hasta donde llega la infamia de las personas. Que malaje!.

En fin mejor reírse 🤣 — Marisa 🐸 🐉♈ (@mabsasa2) September 18, 2023

La tipa se inventa una historia sobre el trauma de su hija (que a saber si no se ha inventado también a la hija) y se cree que es normal y que está perfectamente bien de la cabeza….🤦🏽‍♀️ — Giselle (@GigiCocoa_) September 18, 2023

Hola, buenos dias, aquí el corresponsal en Conil, cuando son las 9:22 am, confirmo que el estruendo del Zasca aún retumba por todo el océano atlántico. — LacasitosPorFebrero 🌙💜🌕 (@rociollavero) September 18, 2023

Puede ser uno de los mayores zascas de la historia, has estado enorme. — oscarherrerovicente (@oscarherrerovic) September 18, 2023

Cádiz, 9:52h, pensábamos que iba a empezar a llover, pero no era una tormenta eléctrica, era el sonido del zasca.

Confirmado! 🤣 — JakeSuli🎮📸🎸 (@JakeSuliVGames) September 18, 2023

Al final no sabe ni a qué concierto fue ni cuando jajajajajaja — Jackson (@JackRguezMartin) September 18, 2023

Recibiendo también comentarios negativos sobre el vídeo, Martínez ha dado un poco más de contexto por el "revuelo" que ha percibido. Ha explicado este mismo lunes que el beso no está "fuera de lugar" como le están diciendo algunos, puesto que la bailarina, Desirée Guidonet, ―la mitad de la famosa pareja Desirée y Daniel― colabora en el videoclip de su tema 5 sentíos y allí se besan las dos, por lo que quisieron reproducir ese momento:

Vaya revuelo! Para los que dicen que este beso está fuera de lugar, o sin sentido. Creo que se han perdido este capítulo. Desiree es bailarina de la famosa pareja de bachata “Daniel y Desiree” ambos hacen una colaboración en mi videoclip “5 sentíos” 💋💋 https://t.co/dFPGKjceJz pic.twitter.com/r1hGC3HS58 — India Martínez (@IndiaMartinez) September 18, 2023

Un revuelo nada propio del 2023.

