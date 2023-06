El "morreo" de Yolanda Díaz y Macarena Olona: "Reventemos los armarios"

Varios políticos han mostrado su apoyo al colectivo LGTBI este 28 de junio, Día del Orgullo Gay, con banderas, alegrándose del "orgullo de 'la mejor España'" y felicitando a quienes hicieron "un país más decente, permitiendo que amáramos en libertad, abrazando la diversidad", como publicaba el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Twitter. Otros han ido más allá, como Macarena Olona, exdirigente de Vox y fundadora de Caminando Juntos, partido que no concurrirá por Madrid el 23J al no reunir los avales que exige la ley.

Olona ha compartido en las redes sociales una polémica imagen que se ha hecho viral al minuto de publicarla. Se trata de un fotomontaje de ella y de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el que salen dándose un apasionado beso en la boca. "Reventemos los armarios", añadía.

Se trata de un montaje elaborado por la página de memes Musilitiks. La foto original de ese "beso" simplemente se trata de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez dándose un beso en la mejilla, pero Olona supo aprovecharla y convertirla en la más popular del día.

Foto original de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez.

A raíz de esta publicación, los tuiteros han empezado a comentar la imagen señalando "me bajo de la vida", "no se si me gusta o me encanta o todo lo contrario", "el consentimiento Macarena… el consentimiento".

Cada día más convencida de que vivimos en una simulación https://t.co/9JxwcwbT27 — mad woman (@SilFlonesPudd) June 28, 2023

Pero alguien me explica el giro que ha dado esta señora en un año? https://t.co/Ypx8m7Z1BC — Mikel Taracena. (@mikel10taracena) June 28, 2023

Miércoles, 28 de Junio, 8:33 am: creo que mi caída a la locura por fin se ha completado. https://t.co/l0SGchg0cF — Unco (ritual disembowelment) (@Munistamas) June 28, 2023

Además, varios usuarios no se han quedado atrás y han decidido sumarse con otros jocosos fotomontajes de diversas figuras políticas, como Santiago Abascal y Espinosa de los Monteros.

