Las 15 mejores ideas de Twitter para 'salvar' a Felipe VI de su peor discurso

El 24 de noviembre de 1992, durante un banquete en su honor por el cuadragésimo aniversario de su ascenso al trono, Isabel II calificó su ano como annus horribilis —un año terrible—, y consiguió recuperar así la confianza de los británicos. Su hija Ana había conseguido el divorcio, Carlos y Lady Di se tiraban los trastos a la cabeza y Sarah Ferguson aparecía en toples en las revistas mientras un millonario estadounidense le chupaba los dedos de los pies. Días antes un incendio se llevó por delante parte del castillo de Windsor. Casi nada, vaya.

Y la reina de Inglaterra, ante esa tesitura pública, no disimuló y cogió el toro por los cuernos, dijo a su manera que había tenido un año de mierda y se propuso enmendar algunas cosas para mostrarse más transparente: ella y el príncipe de Gales empezaron a pagar impuestos por sus ingresos privados, aceptaron que el Parlamento hiciese un control más exhaustivo de sus cuentas, disminuyeron los sueldos públicos de la familia y ella misma se comprometió a mantenerlos de su bolsillo. Su franqueza y sus decisiones inclinaron la balanza popular de su lado una vez más.

Durante estos días previos al discurso más difícil del rey Felipe VI son muchas las voces que apelan a que emule la actitud de Isabel II, declare que este no ha sido un año para recordar —como lo ha sido, también, para el resto de los mortales— y llame a las cosas por su nombre sin querer esquivar las polémicas que envuelven al Emérito. No obstante, hasta que el monarca salga en nuestras pantallas no sabremos por qué modalidad habrá optado.

De hecho, es esta una de las incógnitas que el país entero está deseando despejar:

esperando al discurso de Navidad de Felipe VI, después de los escándalos de su padre. pic.twitter.com/JFMstjIYlv — Sebastián (@smarinvanegas) December 19, 2020

Lo cierto es que la situación en la que le ha dejado su padre es un cebo perfecto para que este sea el discurso navideño más visto de la historia. Por el momento, ya se hacen todo tipo de cábalas:

Felipe VI abdica a dos días de Nochebuena pasándole el marrón del discurso a Leonor: https://t.co/6MZ8SBL0ZA pic.twitter.com/8RRHasBIih — El Mundo Today (@elmundotoday) December 22, 2020

Sin embargo, los tuiteros se han compadecido del Rey y han querido echarle un capote para que sepa cómo hacer el discurso perfecto y meterse a España entera en el bolsillo. Las conjeturas hechas desde el humor se han sucedido en las últimas horas:

Felipe VI empezando su discurso: "¿Vaya añito, eh?" — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) December 23, 2020

Ojalá este año, ante el marrón de no saber qué poner en el discurso del rey, Zarzuela repita el del año pasado por si cuela. — Blanco Humano (@blancohumano) December 21, 2020

"Todos sois iguales ante la ley...".



Primer borrador del discurso navideño de Felipe VI. — Entelequio (@Entelequio2) December 20, 2020

Ojalá empiece el discurso con: “Mi presunto padre...” — Apróstata?￰゚マᄡ‍☠️✂️? (@haprostata) December 23, 2020

Ojalá Froilán tocando el piano durante el discurso de Nochebuena del Rey para demostrar que ha aprovechado las clases — Presupuesto00 (@Presupuesto01) December 21, 2020

Felipe VI tratando de decir el discurso de #Nochebuena entre las mierdas del Emérito pic.twitter.com/bWw29fH2Am — Satanislavsky (@Satanislavsky) December 23, 2020

Ojalá Felipe VI se refiera a su padre en el discurso de Navidad como “ese señor del que usted me habla” ?￰゚リマ — Protestona ? (@protestona1) December 23, 2020

Ojalá el discurso de Felipe VI empiece con... pic.twitter.com/ubrwWI99T6 — unmundolibre (@unmundolibre) December 21, 2020

Os imagináis que el Rey Felipe VI cambia el discurso de Nochebuena y dice lo que piensa de verdad? Lástima que no sea en directo para improvisar.#MiReyEsFelipeVI — Jelen (@Jelen2019) December 22, 2020

Creo que en en el discurso del rey este año, en las fotos familiares que suelen mostrarse detrás, aparecerá la misma foto de Pepe Viyuela todos los días. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) December 23, 2020

Ojalá en un intento de llegar a los jóvenes, Froilán y Victoria Federica dando el discurso de Navidad. — Henar Álvarez (@henarconh) December 10, 2020

Estoy imaginando el dia de nochebuena el discurso del rey,diciendo Españoles ¡¡ Feliz solsticio de invierno !! Para no molestar al gobierno socialcomunista. — Aupa Pucela?￰゚メレ? (@mesala13) December 18, 2020

El discurso de Felipe VI de este año: pic.twitter.com/mUFEMMNtOf — Esthy Kalimotxoa (@Japiflowwer) December 20, 2020

Ojalá el rey Felipe use la expresión "annus horribilis" en su discurso de Nochebuena — ♔ Carles Navarro ♔ (@carlesnav) December 20, 2020

Ojalá Felipe VI apunte algunos de estos consejos de Twitter, al menos nos reiríamos.