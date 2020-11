Twitter aplaude la 'autoinvitación' de Almeida a La Paz: así ha desafiado a Sánchez con una sonrisa

Parece extraño que un presidente del Gobierno acuda a visitar un centro sanitario en plena pandemia y no cuente con la compañía de los responsables políticos del lugar donde está ubicado; pero esto es exactamente lo que ha pasado este viernes en el madrileño hospital de La Paz al que ha acudido Pedro Sánchez. Una visita institucional a la que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha tenido que autoinvitarse.

El popular ha aparecido por sorpresa para acompañar a Sánchez y lo ha acusado de pretender realizar su visita en solitario aprovechando que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se encuentra en Barcelona. "No hemos tenido constancia formal de que el presidente del Gobierno venía al hospital de La Paz. No hemos recibido ninguna comunicación en ese sentido", ha denunciado ante la prensa Almeida.

Añadió además que a él sí le parecía importante estar presente "como alcalde de Madrid a pesar de no ser invitado". Mientras que Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han recibido abucheos a su llegada al hospital, Almeida se ha llevado un gran aplauso del que se han hecho eco las redes sociales durante toda la jornada:

Así reciben los madrileños a Pedro Sánchez y a José Luis Martínez-Almeida. pic.twitter.com/WH4Yij6rfn — @ppbarajas (@PPBarajas) November 27, 2020

No en vano, el nombre del alcalde madrileño ha permanecido en la lista de tendencias por el repaso que le dio a Sánchez tras la visita al hospital. Además de la mención a Ayuso que hemos citado anteriormente, Almeida explicó que ha acompañado a Sánchez por "cortesía institucional" e ironizó sobre la supuesta maniobra de Moncloa prefiriendo no pensar mal: "Nosotros preferimos no ser malpensados, ser corteses y tener esa coordinación institucional imprescindible".

Estas y otras perlas son las que el regidor ha lanzado como un dardo (muy elegante, eso sí) al presidente del Gobierno:

Hoy he recibido a @sanchezcastejon en el Hospital La Paz en su primera visita a un hospital madrileño desde que, hace 8 meses, comenzara la pandemia.



Lo relevante no es que no se nos avise de esta visita, sino que practiquemos la cortesía y la colaboración entre instituciones. pic.twitter.com/SG3gNVRnrz — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 27, 2020

Con esta retahíla de recaditos para Sánchez, las reacciones a las palabras de Almeida no se han hecho esperar:

El Gobierno planifica una visita al hospital La Paz aprovechando la ausencia de Ayuso e ignorando a Almeida. ¿Qué hace este? Coger su paraguas y presentarse sin dudar ni un instante.



¡Muy fan del alcalde! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LX8nUFSjOu — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 27, 2020

Esta actitud combativa de la comunidad de Madrid es el ejemplo a seguir para derrocar esta dictadura comunista.

Ante su falta de ética, profesionalidad.

Ante su incompetencia, gestión y exigencia.

Todo mi apoyo a Madrid.

Una ventana a la esperanza. 🇪🇸 — One Valenciano (@Pedro55609651) November 27, 2020

El talante de un pte que no merece el cargo que ocupa, para mí en Madrid está quedando como un mezquino, mal educado e irreverente con Ayuso y Almeida que le dan lecciones a un mequetrefe de saber estar, de gestión y de sabiduria. — Asuncionmaria999 (@Asuncionmaria91) November 27, 2020

Atentos porque es a partir del minuto cuando El Alcalde se la saca y empieza a repartir... — Martino ◼️💚 (@___martino___) November 27, 2020

Un crack el alcalde Almeida. No soy madrileño, pero ante los ataques de los sectarios👉 máxima solidaridad con su gente. — Manuel🇪🇸 (@ManuelelMarino3) November 27, 2020

Hay q quitarse el sombrero. Ha actuado desde la responsabilidad y la educación. Le puede pasar como a Inés Arrimadas, q lo critiquen de un lado y de otro. Pero a mi me gusta un representante politico así. — Juanito (@JuanitoBlanco7) November 27, 2020

Es para coger las maletas y trasladarse a Madrid, que gran Alcalde y que gran Presidenta. Que suerte tenerlos al frente en esta tremenda crisis, solo hay que mirar a Barcelona para comprenderlo.👏👏👏 — MCarmen #NoNosCallaran🇪🇸🇪🇸 (@mcyava) November 27, 2020

@AlmeidaPP_ da clases de protocolo al presidente @sanchezcastejon

No soy votante de @populares pero es qué no hay color. pic.twitter.com/42idbCRDsR — Tiberio Graco (@_Tiberio_Graco) November 27, 2020

Un crack este tipo... No ha quedado muy claro si Sánchez les había invitado o no y cuántas veces había visitado Sánchez un hospital durante 9 meses de pandemia... 😂😂😂😂😂😂 Como debe ser, por cierto. — The_Bernarda's_Cunt 🇪🇦🇪🇺 (@GOMX3) November 27, 2020

Ahí está nuestro Alcalde... que no se la dan con queso... menudo es...👏👏👏 — Pinky 🇪🇸🎹🎧📚🏋🧘‍♀️🤗 (@ShellPinky1) November 27, 2020

Un aplauso unánime que sabe también a abucheo virtual para Sánchez.