La última de la Policía Nacional: Lady Gaga y Ariana Grande como ejemplos a seguir

Desde que Fernando Simón pidió a los influencers que le echaran una mano al Gobierno para concienciar a los más jóvenes de la importancia de seguir las medidas de seguridad, las redes sociales de la Policía Nacional han rejuvenecido de repente. Sin dejar de ofrecer las advertencias a las que nos tienen acostumbrados, también se han abierto a un contenido que busca conectar con la juventud.

Así, por ejemplo, sorprendían hace algunos días con mensajes como estos en su Twitter:

Y como es viernes te pondrás 🎶 #BTSDynamite 🎵 a todo volumen mientras conduces tu 🚗🏍️🚴‍♂️...



A nosotros también nos encanta la música pero, OJO, la conducción de cualquier vehículo exige poner los cinco sentidos en la carretera, también la 👂#FelizFinde pic.twitter.com/p9UIx1VQ6R — Policía Nacional (@policia) August 21, 2020

¿Tu favorito es #SEOKJIN o eres más fan de otro #BTS ?



Disfruta de su música🎵, de su buen rollo 🤩 y de sus mensajes positivos 💕



Y comparte tu opinión siempre con respeto, también en #RRSS #kpop



We💙Music pic.twitter.com/v85onYcjeY — Policía Nacional (@policia) August 24, 2020

Ahora, siguiendo con esta tónica juvenil han triunfado con un consejo muy necesario que dan apoyándose en las artistas Lady Gaga y Ariana Grande. Ambas triunfaron en la gala de los MTV VMAS'S, la primera que se ha podido celebrar con actuaciones en vivo desde que irrumpió la pandemia en nuestras vidas. Eso sí, como no podía ser de otra forma, se ha hecho siguiendo todos los protocolos de seguridad.

Gaga y Grande estrenaban tema juntas: Rain On Me. No lo había podido promocionar antes por el contexto sanitario, pero su actuación no ha podido ser una mejor carta de presentación. De paso, además, ha servido de lección para normalizar el uso de las mascarillas. Y es que han actuado con ellas puestas, tanto las artistas como su cuerpo de baile, sin que parezca un impedimento para cantar y bailar tan bien como siempre.

Negra y discreta la de Ariana Grande, todo lo contrario la de Gaga, que parecía sacada de una película de ciencia ficción, la Policía ha hilado perfectamente su consejo con el vídeo de una actuación que está dando la vuelta al mundo para amplificar el contenido de su mensaje y conectar con el público:

#LadyGaga y #ArianaGrande se marcan esta coreografía con su #mascarilla puesta en los #VMAs



¿Y a ti te molesta llevarla?

¿Te pica?

¿No te deja respirar?



Usa mascarilla. pic.twitter.com/4EGLMkOAzL — Policía Nacional (@policia) August 31, 2020

Aunque algunos hayan criticado que la Policía comparta este tipo de contenido y las respuestas al tuit se hayan llenado de negacionistas, lo cierto es que han sido muchos más los que han aplaudido que estén hablando en el mismo código que los jóvenes:

Se llama llegar a la gente joven, algo que es bastante esencial en los tiempos que corren y más con lo que estamos viviendo actualmente. Qué rancio hay que ser, por dios. — mehanbloqueadomicuentayaquiestoy (@mecagoenlaexis) August 31, 2020

Sencillamente MARAVILLOSAS las dos. Súper fan de @ladygaga y Ariana Grande

Gracias @policia https://t.co/VJzUg8Jss3 — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) August 31, 2020

No sé quién está al mando de vuestros tuits de un tiempo aquí, pero me gusta mucho. Mensajes claros a la juventud, modernos y eficaces. Enhorabuena! — elosan (@elosan1973) August 31, 2020

La policía española usando la poderosa imagen de dos cantantes populares en todo el mundo y que usaron mascarillas en sus presentaciones de anoche en los premios #MTV para reforzar su campaña contra el coronavirus. https://t.co/vQZNVcf8Xb — Hugo Coya (@Hcoya) August 31, 2020

Y no olvideis lavaros las manos. pic.twitter.com/bqlWBbnvx8 — Alba MH (@AlbaBixoraro) August 31, 2020

El mensaje cuenta con más de 6.000 retuits y 13.000 'me gusta'.