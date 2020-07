El bochornoso vídeo de un exdirectivo de TVE donde se mofa de las caceroladas al Gobierno

Últimamente a Televisión Española (TVE) le crecen los enanos. El nuevo director de centros territoriales, Ignacio Miramón, ha durado pocos días en el cargo que le designó el nuevo director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernàndez, para que sustituyese a la también dimitida Cristina Ortiz. Ahora, el elegido ha renunciado por discrepancias con el proyecto el pasado 1 de julio y, pocos días después, se ha filtrado un bochornoso vídeo en el que se mofa de las caceroladas que se produjeron en el madrileño barrio de Salamanca.

Marimón se despidió por carta explicando que "el proyecto propuesto no coincide con mi concepto de radiotelevisión pública" y añadiendo que aceptó el reto "con la intención de poder aplicar algunas medidas del plan estratégico en el que he trabajado durante los últimos años; pero en el contexto actual, considero imposible implementarlas". Señaló además que seguirá "trabajando en mi pasión, la radio pública" y es que, precisamente, llegaba a su nuevo destino desde el puesto de coordinador del área de Deportes de Radio Nacional de España.

No obstante, otras fuentes aseguran que hay algo más detrás de la tempranísima dimisión de Marimón, como las escasas garantías de independencia con las que podría desarrollar su trabajo. Sea como fuere, su nombre no ha tardado en ser tendencia pocos días después de su dimisión y no por nada que tenga que ver con la misma, sino por un vídeo que se ha publicado desde una cuenta anónima crítica con el ente público que se ha hecho viral en Twitter.

En las imágenes se le ve parodiando a los manifestantes del barrio madrileño: "Hola, soy Borja Mari y vengo a contaros una nueva iniciativa ciudadana que tenemos en el barrio de Salamanca", empieza:

Vean el video del nuevo director de Centros Territoriales de RTVE @NachoMarimon, mofandose de quienes se manifestaban contra el Gobierno.



Este es el personaje que ha de velar porque la información territorial de TVE y Radio5 sea objetiva y veraz.



ASI HUNDEN RTVE pic.twitter.com/H8CdRICge6 — liberartve (@liberartve) July 6, 2020

Lo cierto es que la oleada de críticas no se hizo esperar y fueron muchos los que picaron el anzuelo, creyendo además que Marimón seguía en la dirección de RTVE:

Qué patético que @NachoMarimon pretenda imitar a un pijo, y le salga un marimon. Lo de bufón al servicio de su amo no requiere explicación. 🤢🤢 — Sisca BB 🖤 #YoTambienSoyCayetana (@SiscaBB) July 6, 2020

Otro jeta enchufado al servicio de la extrema izquierda. — José (@lagalera2013) July 6, 2020

En el vídeo muestra un alto nivel, pero de imbecilidad. — MARI JOSE ARANZABAL (@marijoaranzabal) July 6, 2020

A ver cuando ponen en la declaración una cruz que ponga "financiar a RTVE", para no ponerla. Qué vergüenza de ultrasectarismo más ultraizquierdista. Jamás en mi vida he visto un servicio público tan mamporrero del gobierno. #óesdetodosósecierra — Piske (@Piskeante00) July 6, 2020

Este mongoloide es periodista y vive del saqueo público? — James C Faraday (@JamesCFaraday1) July 6, 2020

Decididamente me quiero independizar de toda esta gentuza y que vivan de sus impuestos y no de los mios. Me dan vergüenza, soy incapaz de entender cómo se nos ha ido tanto la cabeza para llegar a este esperpento. — NosoyPedro (@Unomismo66) July 6, 2020

Es un insulto a RTVE y a toda Espańa. — Desde-el-Atlantico (@DesdelAtlantico) July 6, 2020

Este pájaro no vale ni de chico de los recados de Barrio Sésamo. — Laureano Prado Rey (@laureano_rey) July 6, 2020

Para parecerse a quien trata de ridiculizar le sobra pluma, le falta cerebro, le sobra la camiseta barata y el armario de contrachapado, le hace falta un buen corte de pelo, le falta educación y respeto y le sobra la envidia, le sobra muuuucha envidia. — Prisca Laso 🇪🇸 (@priscalaso) July 6, 2020

jajajajaja muy diver...Venga, ahora haz una parodia, con esa gracia que te caracteriza, de los escraches podemitas...puedes jugar con los piojos, la ausencia de agua y jabón...te doy ideas. ¡¡Anda, venga...que nos vamos a reir!! — Dance With Us ✝ (@MySweetDance) July 6, 2020

Aunque fueron muchos los que señalaron el vídeo como el principal motivo de renuncia de Marimón —incluido algún medio de comunicación—, lo cierto es que su dimisión es anterior a la publicación del mismo en las redes sociales, como hemos explicado antes. El periodista ha explicado desde su cuenta de Twitter que el vídeo está sacado de contexto para perjudicar su imagen. De hecho, asegura que se trata de "un sketch de un concurso entre amigos en pleno confinamiento" e insiste en que él no autorizó que saliese del ámbito privado.