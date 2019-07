Un descendiente español de Cristóbal Colón: "Yo también soy un conquistador"

Cristóbal Colón efectuó cuatro viajes a las Indias y, aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América, se le considera el descubridor del Nuevo Mundo al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del océano Atlántico y dio a conocer la noticia. Nadie puede dudar de que la figura del navegante fue clave para España, ni siquiera los que en los últimos tiempos han criticado fuertemente la colonización, quitado estatuas o exigido disculpas por la conquista.

Nada tiene que ver el mundo que el virrey conoció con el actual, para saber qué opinaría el gobernador de las Indias Occidentales de las críticas que está recibiendo su figura, la política actual (pactos, la foto de Colón, Donald Trump,...) y otras cuestiones, EL ESPAÑOL ha entrevistado a Jaime Colón de Carvajal, descendiente directo del navegante.

Este abogado de 62 años, al que separan 20 generaciones de Cristóbal Colón, se considera un conquistador: "También soy un conquistador porque me gusta conocer cosas, si quiero algo no paro hasta que lo consigo. Todo lo que he querido, afortunadamente, lo he conseguido". Sentado en La Gelatería J&B responde a nuestras preguntas.

¿Qué opinión le merece todo el desprecio que está sufriendo la figura de Colón en los últimos tiempos?

Estas nuevas generaciones no quieren respetar la historia y quieren convencer al resto de la humanidad de que los españoles hicieron tal o cual, o que mataron a mucha gente. Pero olvidan que la primera universidad en toda América se hizo en República Dominicana gracias a la colonización, que los Reyes Católicos prohibieron que los indígenas fueran siervos y 50.000 cosas más. Y más importante todavía, les dieron cultura y una misma lengua.

En Estados Unidos es considerado como un héroe, pero si luego te sale un merluzo que no tiene ni idea y quiere inventarse una nueva historia, pues a mi me parece muy bien, pero la mentira cae por su propio peso. Las universidades americanas son muy serias y cuando aparecen este tipo de historias sale un catedrático con mucha documentación a desmentir este tipo de manipulaciones.

¿Cree que estas manipulaciones, como usted las llama, son para tener a la gente entretenida?

Yo creo que sí. A ver, Colón no pisó EEUU, por lo tanto, ¿qué tiene que ver con toda esta historia?

Si su antepasado tuviese delante a Donald Trump, ¿qué cree que le diría?

Que nunca hay que tener prisa, porque no se pueden tomar decisiones en caliente. Ahora le pongo un arancel a China, luego se lo quito. ¿Qué pasa si mañana decimos los españoles la Base de Rota, fuera los barcos; la de Morón, adiós a los aviones?

Las relaciones internacionales entre distintos países no solo son las capitales.

¿Qué diría Cristóbal a los políticos españoles actuales que parecen incapaces de formar Gobierno?

Yo creo que antiguamente la vida era exactamente igual de complicada que ahora. Los Reyes Católicos tenían cuatro o cinco asesores, se reunían con ellos y tomaban una decisión que, sino era irreversible, la tomaban inmediatamente. Él era un genio de las relaciones internacionales.

¿Están a la altura los políticos actuales con los que se relacionaba su antepasado?

Si es comparado con Fernando el Católico, no.

¿Cree que le hubiese gustado a su ascendente que se asocie su apellido con la manifestación o la foto de Colón?

No le gustaría nada. Cristóbal Colón y su hijo Fernando eran personas muy cultas, grandes coleccionistas, hasta tenían una bula especial de la Inquisición para comprar libros por toda Europa. De hecho, Fernando cedió toda la biblioteca colombina a la Catedral de Sevilla. Eso es lo que realmente engrandece a una familia y el conocimiento. A Colón le hubiese importado un carajo y no le hubiera gustado.

Estamos en esta heladería bajo el eslogan "Hace 500 años Colón descubrió un nuevo mundo. Ahora va a descubrir el nuevo mundo del whisky" ¿Le conquista esta campaña?

Me parece muy buena idea esta campaña. Conozco J&B porque lo he bebido toda la vida. Es una idiotez, pero son los primeros que han dado con la clave. Aunque Cristóbal Colón seguramente bebería ron o vino, que era lo que había en aquella época.

¿Cómo era Cristóbal Colón para conseguir todo lo que consiguió?

Era un señor apasionante porque, con independencia de lo que se sabe o se ha ocultado, lo cierto es que sus conocimientos en ciencias, astrología y navegación eran impresionantes. Algo debía tener para ser recibido por los reyes de Francia, Inglaterra y España. En aquella época si eras un desconocido no te emplaza nadie para nada.

Tendría dinero, contactos, labia,...

Dinero debía tener algo porque financió de su bolsillo una cuarta parte de sus viajes. También tendría labia y conocimiento. Si se juntaba con los sabios de la corona, les daba un baño en astrología.

¿Se han ocultado muchas cosas de su antepasado?

El historiador de Colón fue su hijo Fernando, contó algunas cosas y otras no, pero no se conoce más. Cuenta cosas como que su padre no era el primer almirante de la familia, pero no cuenta quién lo fue.

[Más información: La tesis del origen catalán de Colón llega a un congreso internacional].