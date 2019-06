"Gazpacho with guarnición": el inglés 'macarrónico' de este restaurante de Cáceres

Los traductores online los carga el diablo. No hay mes que no haya mofa viral en torno a una traducción poco rigurosa o, directamente, ridícula. Aunque el Google Translate esté mejorando y podamos echar mano de él para circunstancias determinadas, no debemos olvidar que el contexto es fundamental a la hora de emplear correctamente una acepción u otra de una misma palabra. En definitiva: si no queremos ser el hazmerreír de todo un país, consultemos a un profesional.

Esto mismo es lo que le recomendamos a los dueños del restaurante cacereño donde la tuitera Rocío (@RocioSomeday) ha parado a cenar esta semana. La joven no ha podido evitar sacarle una foto a la carta, donde figuraba en inglés un menú de lo más peculiar, y compartirla en su cuenta, acumulando más de 9.000 retuits.

Ella, en concreto, ha resaltado en Twitter que se ha quedado prendada de la traducción del "vino de la tierra" que, para este restaurante, sería he came from the earth. O sea, literalmente, "él vino de la tierra":

he parado en cáceres para cenar y... pic.twitter.com/82KSC3rkXj — ʀ օ (@RocioSomeday) 17 de junio de 2019

Sin embargo, no es la única metedura de pata en este menú bilingüe ofrecido en el local de Cáceres. También nos encontramos que judías, que serían beans, las traducen como jewish (mujer que profesa la fe judía) y que del gazpacho con guarnición solo han traducido la conjunción, with.

Al secreto a la plancha le llaman directamente secret grilled cuando lo más correcto sería special cut of pork y ojo a los postres: el flan lo dejan tal cual y al helado lo bautizan como frozen (congelado) y no como sabemos que se le llama desde que éramos pequeños, ice cream.

Como era de esperar, estas traducciones sui géneris han provocado una cascada de chascarrillos en las redes sociales:

Él vino en un barco🎼🎼🎤

De nombre extranjero... — Flan Dul (@Flan_Dul) 18 de junio de 2019

Luego así nos ven en el extranjero. Normal si comemos Judíos y encima nos bebemos a Jesus que vino a la tierra y luego lo congelamos — ShadowZ (@xMarkox22) 19 de junio de 2019

Yo me encontré un restaurante de Mula (Murcia) con "bacon from heaven". — Manuel González Fiestas (@NemusCorvi) 19 de junio de 2019

Yo una vez en un pueblo de portugal vi una traducción bestial. En portugués era bacalhao com punhetinhas o algo así y la habían traducido como BACALAO HACERSE UNA PAJA



😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Minnie🌸 (@MinnieMoore_) 18 de junio de 2019

Google traductor en estado puro — Mit. 光 月 (@Mitsukii_Blue) 19 de junio de 2019

Tengo que decir que el menu mete miedo ya en castellano XD — IPC (@corteconfeccion) 18 de junio de 2019

El lomo a la plancha no se vende a turistas. Es un secreto. — Apostaliando 😷 (@apostaliando) 19 de junio de 2019

Helado = Frozen jajjajajjaa y Gazpacho with guarnición? Es el restaurante de Ana Botella? 😂😂 — ♊️ Syltrea (@Syltrea) 19 de junio de 2019

Esperamos que, por lo menos, les sirva a los dueños del local para tomarse un poco más en serio la traducción de su carta.

[Más información: Errores sorprendentes de traducción que han marcado nuestra cultura]