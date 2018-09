La Falange, ofendidita por un comentario de Naomí Galera en OT

M. C.

Operación Triunfo no deja de sorprendernos. Si este viernes fueron Carlos Right y Julia los que protagonizaron el momentazo romántico de la tarde, Dave y la directora de la academia, Noemí Galera, no se han quedado cortos desatando la polémica en Twitter con un comentario jocoso sobre la Falange.

Galera había reunido a los concursantes en el salón para hablar con ellos sobre el respeto a raíz de unos comentarios un tanto imprudentes sobre Camina, la canción que compusieron (y cantaron hasta la saciedad) los triunfitos de la edición pasada.

En ese contexto, Dave, uno de los concursantes andaluces, le dijo a la directora que él se había "cagado en Falange" en varias ocasiones, mientras la madrileña María reconocía que ella se había "cagado en Dios varias veces".

A esta última Noemí le contestó que "a ver si te van a llevar a la cárcel" y, sobre la Falange, admitió: "¿en la Falange Española de las JONS? Ahí también me cago yo. Y si no que vengan".

La Falange ofendida

Lo que podría haber quedado como una de las muchas anécdotas del día a día en la academia, que ven y comentan en redes sociales los espectadores del canal 24 hora de YouTube, ha trascendido, precisamente, porque a la Falange le ha parecido fatal el comentario. Y, claro, no hay mejor defensa que un buen ataque:

Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons Todo esto pagado con dinero público @rtve #OTDirecto28SEPEncantados de ir a explicaros nuestras propuestas pic.twitter.com/jyXUzGQZI1 — Falange Española (@fedelasjons) 28 de septiembre de 2018

"Además de maleducada, Noemí Galera es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons. Todo esto pagado con dinero público @rtve#OTDirecto28SEP. Encantados de ir a explicaros nuestras propuestas", escribieron en su cuenta de Twitter.

Pero claro, suena tan cómico que la Falange se ofenda que el cachondeo no han tardado en surgir:

La Falange apareciendo por la academia de OT: pic.twitter.com/DUjbnM0wTP — Silvia (@ethildd) 28 de setembro de 2018

Breaking news: "Falange Española y de la JONS acude como invitado a la academia: Una visita en OT no había suscitado tanto revuelo desde Dulceida" #OTDirecto29SEP #OTDirecto28SEP https://t.co/j6R8IGM7bV — A. Sánchez Bañares (@SanchezBanares) 28 de setembro de 2018

LA FALANGE PICADA POR LOS COMENTARIOS EN EL 24H OT JAJAJAJAJAJAA #OTDirecto28sep — pilar gázquez (@pilar_gazquez) 28 de setembro de 2018

QUE LA FALANGE SE HA METIDO CON OT REAL!!! HAHAHAHAHAHAHAHA — DMarzal🎗🏳️‍🌈 (@DMarzalReturns) 29 de setembro de 2018

¿Les invitarán a la academia para que expliquen sus propuestas?