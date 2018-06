Siniestro total por no seguir las instrucciones del túnel de lavado

"Que no, que no me miro las instrucciones, que esto es muy facilito. Hasta un niño de 5 años podría hacerlo". Estas declaraciones no son reales, pero bien podrían haber salido de la boca de este hombre chino que ha acabado con su coche destrozado después de hacer caso omiso a la señalización de un túnel de lavado.

En un vídeo que se ha viralizado rápidamente se ve cómo el hombre accede con su coche al túnel y, en vez de detenerse y dejar que la máquina haga el resto, sigue avanzando hasta atorarse con uno de los cepillos mecánicos que había descendido a la altura del capó.

Se produce entonces una auténtica demostración de fuerza entre la máquina y la tozudez del chino que, lejos de darse por vencido, no para hasta que se sobreviene la tragedia:

El puente de lavado acaba por desplomarse sobre el turismo produciéndole importantes daños. A ver qué dice el seguro, pero desde luego lo que sí damos por hecho es que el hombre no volverá a lavar su coche en una de estas instalaciones o, por lo menos, no sin asesoramiento.