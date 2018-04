'El Principito' cumple hoy 75 años y pocos saben que nació teniendo alas

El 31 de julio de 1944 parte en un Lightning P-38 en una misión de reconocimiento. En su mesa deja una enigmática carta: "Si me derriban no extrañaré nada. El hormiguero del futuro me asusta y odio su virtud robótica. Yo nací para jardinero. Me despido. Antoine de Saint Exupery". pic.twitter.com/edg6cxgDN6