Rajoy ha muerto: la broma que no ha sentado nada bien al presidente

Gastar una broma siempre es divertido, pero si el objeto de la broma es el presidente de un país y te acaba mandando un mensaje directo visiblemente molesto... pues es todavía más divertido. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Reydearmada, un usuario de Instagram que quiso gastar la broma de que el presidente había muerto.

El perfil de nuestro presidente en redes sociales no puede ser más institucional, es la definición de institucional, y no se sale del guión ni para poner un meme el Día de los Inocentes, lo más personal que se puede encontrar es alguna foto de él caminando rápido. Sin embargo, entre tanta institucionalidad de vez en cuando se cuela alguna foto trolleable, y eso ocurrió ayer:

Una publicación compartida de Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) el Abr 3, 2018 at 11:28 PDT

La foto pertenece a un acto en Argelia, donde además de firmar diversos acuerdos, como se puede leer en la descripción de la foto, participaron en el homenaje en el Santuario de Los Mártires. Pero claro, la foto también parece la de un funeral.

Para rematar el escenario, la foto anterior, perteneciente a la Semana Santa, también puede ser interpretada de funeraria manera:

Con un poco de atención y leyendo la descripción uno se da cuenta de la realidad, pero por suerte para reydearmada son dos cosas que en las redes sociales brillan por su ausencia. Así, tuvo una idea brillante: anunciar la muerte de Mariano Rajoy y pedir a todos los usuarios que dejasen sus condolencias:

Y la muerte de Rajoy fue tan sentida por algunos como la de Chiquito de la Calzada:

Y siempre hay quien no puede dejar su indignación con M. Rajoy ni al dar las condolencias...

Tantas muestras de cariño ante su muerte o la alegría de comprobarse que estaba -en contra de los exagerados rumores- vivo no hicieron que el presidente o su equipo en redes sociales sobrellevase mejor la situación, así que enviaron un mensaje privado al que comenzó todo esto. Dudamos de que el mensaje sea de Mariano en persona, pero sin duda "embrollo" es una palabra que él usaría.

Recibir un mensaje del presidente del Gobierno preguntándote si eres el culpable de que la gente crea que ha muerto no es algo que ocurra cada día. Nuestro protagonista no tuvo mejor idea que echar la culpa a uno de los youtubers más odiados de la red, Dalas Review. Eso sí, no sabemos cómo siguió la información y si Rajoy le amenazó con acabar como Puigdemont, pero lo cierto es que ahora su cuenta es privada.

Corre, reydearmada, el CNI te pisa los talones.