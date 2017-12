Estas mujeres encerradas en máquinas recreativas nos representan a todas

Cuando el feminismo da un paso adelante, el machismo intenta que demos tres pasos atrás. Por suerte hemos aprendido que esto es una carrera de fondo, aunque la interacción global haya propiciado el clima idóneo para que estemos viviendo un esprint feminista en toda regla.

En mayor o menor medida, cada vez es más corriente ver las cosas desde otra óptica, a través de esos cristales violetas que te expulsan del Matrix del patriarcado para siempre, haciéndote sufrir sí, pero devolviéndote la libertad. Por eso, ya no tragamos tan fácilmente con la enésima campaña publicitaria que vuelve a cosificar a las mujeres.

La cosificación ocurre cuando ellas -nosotras- no son tratadas más que como un objeto sexual. Cuando importa su belleza física y sus atributos sexuales pero no existe ni su personalidad ni su existencia misma. Cuando su único motivo para ser es proporcionar placer, de cualquier tipo, a los otros.

Las mujeres tuvieron que posar dentro de estas 'peceras' para ser fotografiadas

Prisioneras al otro lado del cristal

Por eso, la historia de estas mujeres chinas que tuvieron que meterse dentro de unas nuevas máquinas recreativas para promocionarlas nos chirría profundamente. Lo contaba la Cadena Ser, y ocurría en un salón de juegos que la compañía Mon Mon Da inauguró en Kunmíng, capital de la provincia china de Yunnan.

Los organizadores del evento decidieron contratar a cuatro mujeres que tendrían que estar ligeras de ropa y metidas dentro de estas nuevas máquinas, con el propósito de atraer al público y animar a los clientes a que probasen suerte.

Además, metidas ya en ese papel de animadoras, tenían que alentar a los clientes, darles palique mientras jugaban, felicitarlos si ganaban y consolarlos si perdían. Como la vida misma: la mujer cuidando al hombre, entreteniéndolo y evitándole toda preocupación.

El ETT Today informó de que esta estrategia de abocar a las cuatro mujeres a convertirse en una suerte de animales de zoológico funcionó, y medio centenar de personas probaron las máquinas. Pero, aseguran, la atención se centraba en ellas, que fueron fotografiadas a placer. No sabemos si también les darían cacahuetes o azucarrillos para sacarse el selfie en condiciones.

Disculpa tras la crítica en redes

La empresa estaba tan segura del éxito de su gran campaña publicitaria que la emitieron en directo a través de su cuenta de Facebook y fue ahí cuando les dieron hasta en el carné de identidad. Muchos de los usuarios denunciaron la cosificación de estas mujeres, que fingían -tenían que fingir-, estar encantadas desde el otro lado del cristal de estas enormes peceras.

Después del aluvión de críticas la empresa ha tenido que disculparse en Facebook y asegurar que no volverá a repetirse algo parecido, alegando en su defensa que las cuatro mujeres no tenían que ser vistas como premios, sino mostrar a los clientes los muñecos que podían ganar. Suponemos que para esa ardua tarea resultaba fundamental que estuviesen casi desnudas y dentro de las máquinas.

Las 'Sinsombrero' fueron las grandes olvidadas de la Generación del 27

Contra la cosificación, visibilización

A las mujeres nos han educado para agradar, para estar bellas, para no levantar la voz, para estar a merced de los deseos de esos hombres que tienen que estar a nuestro lado con el fin de completarnos. Somos producto de nuestro entorno, como lo fueron nuestras madres y abuelas.

Las redes sociales juegan un papel fundamental a la hora de diversificar los discursos que nos llegan, de conocer que existe un más allá lejos de los fogones, la fregona, los niños y los sueldos precarios.

Que recordemos y hagamos protagonistas a aquellas mujeres brillantes que han destacado en la ciencia o las artes, es muy necesario para que nuestras hijas vean con su ejemplo que tienen por delante tantos caminos distintos como deseen recorrer.

La iniciativa #VisibilizaciónEnLaLiteratura es una propuesta que está consiguiendo rescatar del olvido a autoras relegadas a un segundo plano si las comparamos con sus colegas contemporáneos. Un poco, por poner solo un ejemplo, como les pasó a las Sinsombrero, ese grupo de intelectuales que quedaron ensombradas por la generación -masculina- del 27.

Durante el día de hoy, unas 150 escritoras han secuestrado diferentes cuentas de twitter para tomar la voz que se les ha negado en los libros de texto y en el relato cultural. ¿Por qué no nos detenemos a escuchar a todas? Busca #VisibilizacionEnLaLiteratura 📚😍¡Qué preciosidad! https://t.co/2deuRH7QFc — Mujeres Olvidadas (@MOlvidadas) 29 decembro 2017

Gracias a #VisibilizacionEnLaLiteratura he decidido continuar haciendo hilos de las grandes olvidadas. Lo haré en mis ratos libres y los iré colgando aquí: https://t.co/EQ4PQtOhCH — Lorena (@LMDreamerOnly) December 30, 2017

¡Buenas! Mi nombre es Adeline Virginia Stephen pero seguramente me conozcáis por Virginia Woolf. Fui una de las más importantes autoras y ensayistas británicas del siglo XX. Hoy os vengo a contar algo sobre mi vida debido al #VisibilizaciónEnLaLiteratura. pic.twitter.com/KZXL2ycIMi — el nombre no puede estar en blanco (@LuuciaWeasley) 29 decembro 2017

#VisibilizacionEnLaLiteratura Aleksandra Kollontái nació en Rusia el 19 de Marzo de 1872. Primera mujer de la historia en ocupar un puesto en el gobierno de una nación, -en el primer Consejo de Comisarios del Pueblo-, elegido por el II Congreso de los Sóviets de Rusia el 1917. pic.twitter.com/wSR0C0At9o — Aleksandra Kolontái (@oscuralaniakea) 29 decembro 2017

Hoy hablaré de la poetisa Sylvia Plath, como parte de la #VisibilizaciónenlaLiteratura. pic.twitter.com/aeiSL5T5g4 — Sara Chinaski (@sallychinaski) 29 decembro 2017

Miles de tuits han convertido las historias de estas olvidadas en tendencia, demostrando que, aunque se sigan empeñando en reducirnos a meros objetos, cosificándonos, las mujeres somos fundamentales a la hora de escribir -y describir- la historia.

Mercantilizan nuestros cuerpos, nuestra lucha y hasta nuestros suicidios... Enhorabuena @glamourspain por semejante basura. pic.twitter.com/QuLZPpyxi6 — Sor Furcia (@sor_furcia) November 24, 2017

Porque, si todavía alguien dudaba de ello, el día a día nos sigue demostrando que la carrera todavía no ha acabado y que la meta, aunque no la hayamos perdido de vista, continúa estando muy lejana.