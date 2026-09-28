La Bienal afronta su última semana con nombres como Farruquito, El capullo de Jerez o José de los Camarones

La Bienal de Flamenco encara su última semana con una cartelera llena de grandes artistas. El festival cerrará con actuaciones de Farruquito, del Capullo de Jerez o de Manuel de las Tablas, entre otros.

Farruquito abrirá la semana este 28 con su último proyecto, a las 20:00, en el Teatro de la Maestranza. El título es 'Serás Farruquito: el musical'. El espectáculo se articula como un viaje cronológico y sensorial en cinco actos, donde la evolución vital y artística del artista se convierte en materia escénica.

Manuel Cuevas y Miguel de Tena actuarán y serán quienes pongan el broche de oro el lunes, cantando fandangos por bulería a las 22:30 en el Teatro Alameda.

El martes abre con la Compañía David Coria, que presenta 'Babel. Torre viva' en el Teatro Lope de Vega, a las 20:00 horas.

Su espectáculo trata de la inmensa belleza de construir juntos y del miedo que aparece cuando esa unión adquiere demasiada fuerza.

Ese mismo día, la última actuación la protagoniza Sara Jiménez en compañía en el Teatro Central a las 22:30. La cantaora interpretará 'La compañía'.

La obra es una troupe ambulante compuesta por personajes que parecen proceder de los lugares más remotos. Son esos viajeros que, en la literatura y el cine del género circense —de 'Freaks' a 'Parade'—, descubren maravillas exóticas a los habitantes de las ciudades.

Mayte Martín comenzará el miércoles 30 en el Teatro Lope de Vega a las 20:00 horas y expondrá 'Arqueología de lo puro'.

Justo dos horas y media después, en el Teatro Alameda, actuarán El Capullo de Jerez y José de los Camarones. Ambos presentarán 'Los flamencos no van al barbero'.

El jueves 1 de octubre comienza con Marina Heredia y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla tocando en el Teatro de la Maestranza a las 20:00 horas.

Estos entonarán su última propuesta hasta el momento: '¡En libertad! El camino de los gitanos'.

La última actuación del jueves la protagonizan 'Los Parrilla', con Diego Carrasco y Carrete de Málaga. El lugar elegido es el Teatro Alameda y la hora las 22:30.

El penúltimo día de la organización, el viernes 2 de octubre, el bailaor Alfonso Losa actuará en el Teatro Lope de Vega. Llevará hasta el recién estrenado espacio su proyecto 'Gesto mínimo'.

El último espectáculo de ese día lo protagonizan Sandra Carrasco y David de Arahal. El Teatro Central será la sede de esta función, donde sonará 'Poema de libertad'.

Para cerrar esta edición de la Bienal de Flamenco se celebrará el 30 aniversario de la Antología de la Mujer en el Cante. Para este recital, las protagonistas son Carmen Linares con María Heredia, María Terremoto, Rafaela Carrasco y Rocío Luna. Este grupo de artistas cantará diferentes palos del arte jondo.