Una persona junto a las casetas de la Feria del Libro de Sevilla de 2024. EP Sevilla

Las redes sociales toman protagonismo en los Jardines de Murillo: 'Reader Con' vuelve a la Feria del Libro de Sevilla

'BookTok', 'Bookstagram' y miles de lectores tienen una cita en Sevilla.

Reader Con regresa a la Feria del Libro de Sevilla (FELISE) los días 31 de octubre y 1 de noviembre para llevar a los Jardines de Murillo las historias, emociones y comunidades que han convertido la literatura juvenil, romántica y fantástica en un fenómeno compartido.

Durante dos jornadas, autores y lectores se encontrarán cara a cara en un programa con conversaciones, mesas redondas, actividades participativas y firmas. El objetivo: celebrar los libros, descubrir nuevas voces y demostrar que leer también es una experiencia para compartir.

"Reader Con es mucho más que un encuentro entre autoras y lectoras. Es una oportunidad para demostrar que detrás de cada libro hay una comunidad que comparte historias, emociones y experiencias", destacan desde la Asociación Reader Con, que vuelve a colaborar con la feria para dar visibilidad a la lectura juvenil.

Antonio Agredano, director de la FELISE por segundo año consecutivo, también subraya la importancia de convertir la feria en un punto de encuentro para jóvenes lectores de Sevilla y de otros lugares de España, donde puedan compartir su pasión por los libros y conocer a sus autores favoritos.

De las redes sociales a los Jardines de Murillo

Las recomendaciones virales, las conversaciones sobre personajes y las historias que emocionan a miles de lectores han convertido plataformas como BookTok y Bookstagram en auténticos espacios de comunidad. Reader Con traslada esa energía al mundo presencial y ofrece a sus seguidores la oportunidad de encontrarse, conversar y compartir su pasión por la lectura más allá de las pantallas.

"Hay una generación que lee, recomienda libros, descubre autores y construye vínculos a través de las historias. Y necesita espacios físicos para hacerlo", señalan desde la asociación. Por eso, defienden que la literatura juvenil tenga un lugar propio en la vida cultural.

La programación pondrá el foco en el diálogo entre quienes escriben y quienes leen, con actividades que conectan especialmente con los géneros juvenil, romántico y fantástico. Una oportunidad para conocer nuevas autoras, reencontrarse con historias favoritas y convertir una recomendación en la próxima gran lectura.

Más de diez años creando comunidad lectora

Desde su nacimiento en 2015, Reader Con ha reunido a lectores y escritores en torno a la literatura juvenil. Por sus distintas ediciones han pasado nombres como Mercedes Ron, Inma Rubiales, Eloy Moreno, Cherry Chic, Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Myriam M. Lejardi, Andrea Longarela, Tamara Molina y Javier Ruescas, junto a autoras internacionales como Elisabetta Gnone, Rachel Lynn Solomon y Ashley Poston.

La Asociación Reader Con, entidad sin ánimo de lucro, mantiene su actividad durante todo el año con encuentros literarios, iniciativas culturales y propuestas para fomentar la lectura. Su trabajo también se extiende a Málaga, en colaboración con las ferias del libro de ambas ciudades.

Su regreso a Sevilla refuerza una apuesta clara: acercar la literatura a nuevos públicos y abrir espacio a las formas en que las generaciones jóvenes descubren, disfrutan y comparten los libros.

La Feria del Libro de Sevilla 2026 se celebrará del 28 de octubre al 8 de noviembre en los Jardines de Murillo, organizada por la Asociación Feria del Libro y el Ayuntamiento de Sevilla. La cita volverá a reunir a lectores, autores y profesionales del sector en torno a una programación que conecta generaciones y formas de vivir la literatura.

La edición cuenta con el apoyo de Fundación Unicaja, Diputación de Sevilla, Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura, Fundación José Manuel Lara, Universidad Loyola y Universidad Internacional de Andalucía. Entre sus colaboradores figuran la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Gremio de Librerías de Sevilla y Provincia, Penguin Random House y RTVE.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, Reader Con volverá a demostrar que las historias no terminan al cerrar un libro: a veces, son el comienzo de una comunidad.