Roberto Leal será el pregonero de la Feria del Libro de Sevilla de este año

La Feria del Libro de Sevilla ya tiene voz para inaugurar su nueva edición. El periodista, presentador y escritor sevillano Roberto Leal, será el encargado de abrir de forma oficial el evento, tomando el relevo a la escritora Inma Aguilera.

La feria, que estará abierta desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre, se celebrará un año más en los Jardines de Murillo como gran escenario de la cultura sevillana.

Con un total de 55 casetas y expositores confirmados hasta el momento, la FELISE 2026 celebra una nueva edición, con una programación que volverá a reunir a autores, editoriales, librerías y lectores en torno a una agenda de actividades concebida para convertir a Sevilla en un gran punto de encuentro literario.

Roberto Leal reconoce que además de estar “muy muy contento” con su nombramiento como pregonero.

"Se trata de un regalo doble. Por un lado, para compartir este momento con mi tierra, mi gente, familia, amigos… Y, por otro, porque ser pregonero el año en que se ha publicado mi novela".

La designación de Leal se produce además en un momento especialmente importante para la Feria del Libro de Sevilla. Tras la apuesta por los Jardines de Murillo como ubicación, la FELISE avanza en su consolidación como uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad.

Entre sus citas más destacadas se encuentra la celebración de la Reader Con, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, que este año cuenta con una programación ampliada que reforzará la conexión de la Feria con nuevos públicos y comunidades lectoras.