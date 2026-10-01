Todas las actividades gratuitas que se podrán hacer en la Noche en Blanco de Sevilla

Sevilla recibe este viernes 2 de octubre la ya mítica noche en blanco. Esta iniciativa, que nació en el seno de Francia en 2002, llegó a la capital hispalense en octubre de 2012.

Este evento sirve para acercar el arte y la cultura a la ciudadanía mediante las diversas actividades y talleres que ofrece el ayuntamiento y las organizaciones en un horario atípico.

Las principales temáticas que manejará la noche serán: audiovisual, ciencia e ingeniería, escultura, fotografía y diseño gráfico, literatura, música y danza, patrimonio, pintura, teatro y rutas urbanas.

Las actividades visuales se dividirán en dos: en la Fundación Cajasol y en la Alameda. De 18:00 a 21:00 horas se proyectarán cortometrajes realizados por niños, siendo gratuita la entrada. Después de 22:00 a 00:00 en el Centro Cívico de Las Sirenas, el DJ 'El trazo sonoro' dará una sesión gratuita.

En el apartado de ciencia e ingeniería las actividades que más resaltan son la visita nocturna al acuario de Sevilla, el cual estará abierto de 18:00 a 22:30, siendo el precio de entrada de 12 euros por persona.

La otra gran cita de esta sección es la charla con científicos que organiza el ayuntamiento, que dará lugar en la Avenida Pino Montano 31, dando comienzo a las 19:00 y terminando a las 21:00

En cuanto a escultura, lo más destacado son la visita asistida a la exposición de esculturas 'Animales imaginarios' que se dará en la Alameda de Hércules desde las 18:30 a las 21:00 y cuya entrada será gratis.

El otro gran espectáculo es la exposición escultural sobre mármol, terracota y madera, el cual se podrá ver en el corralón de artistas y artesanos del Pelícano, esta exhibición estará disponible desde las 20:00 hasta las 02:00.

Sobre fotografía y diseño destacan dos presentaciones, la visita guiada a la exposición sobre 'cine hecho por niños/as' , que se podrá visitar por grupos desde las 18:00 hasta las 19:30 en la Alameda de Hércules. La otra presentación trata de la fotografía en blanco y negro con cámara de gran formato, la visita será en la plaza del Pelícano y será de 20:00 a 02:00.

De literatura el ayuntamiento ha organizado un encuentro que trata sobre Agatha Christie, repasando su vida y trayectoria, pudiendo ir a la calle Jesús del Divino Perdón de 18:30 a 19:30.

La otra gran cita en este sector se presenta en la Plaza Alameda de Hércules, número 25. En esta ocasión, el Club de los Raros, hará lectura de tres libros diferentes siendo gratuita la entrada, el evento será de 21:00-23:00

En el apartado musical las Juventudes Musicales de Sevilla darán un concierto en el pabellón del Parque María Luisa, la entrada costará 10 euros. El horario es de 20:00-21:00.

En la plaza San Francisco se podrá disfrutar de Los 'Geiperman', un grupo tributo a los 'Hombres G', el concierto será gratuito y durará desde las 22:00 a las 23:30.

De 21:00 a 00:00 se podrá visitar la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores y acceder al camarín de la Santísima Virgen, en el Cerro del Águila, la entrada es gratuita.

Otro templo que se podrá visitar en un horario diferente es la Iglesia de Santiago. Costará dos euros y se podrá entrar de 20:00-01:00.

La Calle Baños acogerá 'La Pasión en Primer Plano' el Estudio-Galería José Manuel Chamorro abrirá sus puertas a las 20:00 y cerrará a las 02:00. En cambio en la Plaza del Altozano se podrá disfrutar de pequeños alfareros de Triana desde las 18:00-22:00 por el precio de 10 euros.

Siguiendo en Triana, desde las 19:00 hasta las 00:30 se contarán la historia y mitos de Triana, el punto de inicio es la Calle Betis, el precio son 8 euros.

En la Plaza de San Francisco a las 22:00 dará comienzo la ruta 'La Sevilla desaparecida' por un precio de 5 euros.

En cuanto teatro, se dará a conocer la historia de la comunidad inglesa en el Cementerio Inglés de Sevilla, en el barrio de San Jerónimo, de 20:30 a 22:00. La entrada costará 5 euros.

La otra gran representación será la visita teatralizada al monasterio de Buenavista, también en el mismo barrio, que será el jueves y viernes desde las 19:45 hasta las 21:00.

Sevilla se prepara para vivir un año más una noche llena de cultura, ilusión e historia de mano con el ayuntamiento y todas las organizaciones que hacen posible este evento.