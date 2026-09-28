Foto de familia, con la delegada municipal de Cultura y el director del Festival de Cine de Sevilla, en la presentación del certamen en Madrid..jpg Ayuntamiento de Sevilla.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla avanza en Madrid 32 de sus títulos, con cintas premiadas en Cannes y Venecia

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado en Madrid la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre y reunirá en la capital andaluza una selección de películas europeas e internacionales, con estrenos nacionales y mundiales y títulos reconocidos en los principales festivales del continente.

Durante el acto, celebrado en el Palacio Longoria, sede de la SGAE, se ha avanzado parte de la programación, con 32 películas que formarán parte de la Sección Oficial y de otras secciones dedicadas al cine español.

La presentación ha contado con la presencia de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y el director del festival, Manuel Cristóbal, además de varios de los cineastas participantes en esta edición.

Moreno ha definido el certamen como un "festival con raíces" en Sevilla, "pero con vocación europea".

"Un festival que apuesta por el cine de autor, por las nuevas voces y por el talento, pero también por la industria. Estamos construyendo un festival que no quiere esperar a noviembre para existir. Un festival que quiere estar presente durante todo el año", ha señalado.

Una programación con presencia internacional

La Sección Oficial contará con 15 títulos que combinan óperas primas y nuevos trabajos de directores consolidados, muchos de ellos premiados o presentados en festivales como Cannes, Venecia, Locarno, Toronto, Karlovy Vary o Annecy. Entre las películas seleccionadas figuran dos candidatas a los Oscar: la sueca 'Adult Supervision' y la nepalí 'Elephants in the Fog'.

La programación aborda cuestiones como la adolescencia, los conflictos familiares, la identidad y las relaciones entre padres e hijos.

Entre los títulos destacan '3 Weeks After', drama serbio sobre el acoso escolar; 'Children of the Monkey', premiada en Venecia por su guion y con Riccardo Scamarcio reconocido como Mejor Actor; y 'You Don't Belong Here', ganadora del Leopardo de Oro a la Mejor Película en Locarno.

También estarán presentes 'La desconocida', de Arthur Harari, que compitió por la Palma de Oro en Cannes; 'Lemonade', debut en la ficción de la irlandesa Kim Bartley; 'Palabras de amor', el regreso a la ficción de Rudi Rosenberg; y 'Elephants in the Fog', ópera prima de Abinash Bikram Shah y candidata de Nepal a los Oscar.

El cine español tendrá igualmente presencia con títulos como el documental 'Taranta', de Samuel Nacar, sobre la reapertura de la antigua fábrica Santana en Linares, y 'Tralovento', de Eloy Domínguez Serén, centrado en el conflicto entre una comunidad y un proyecto que amenaza con transformar su entorno.

Cartoon Saloon, segundo Premio de Honor

Fuera de concurso, la Sección Oficial incorporará el documental español 'Anguita. El hombre de los tres siglos', dirigido por Hugo Cabezas.

Además, la Selección EFA reunirá 12 películas reconocidas por la European Film Academy.

El festival también ha anunciado el segundo Premio de Honor de esta edición, que recaerá en Cartoon Saloon, uno de los estudios de animación más reconocidos de Europa. Fundado en 1999 en Irlanda, acumula cinco nominaciones a los Oscar y dos a los Globos de Oro, además de premios Bafta y Emmy.

El reconocimiento se enmarca en el programa especial organizado junto a la Embajada de Irlanda en España con motivo de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea.

El embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, ha destacado la trayectoria del estudio: "Con películas como 'El secreto del libro de Kells', 'La canción del mar', 'El pan de la guerra' y 'Wolfwalkers', el estudio ha llevado a públicos de todo el mundo historias inspiradas en el patrimonio irlandés. Nos complace colaborar con el Festival de Cine Europeo de Sevilla en el reconocimiento de su extraordinaria contribución a la cultura y la animación europeas, al tiempo que reforzamos los lazos culturales que unen a Irlanda y España".