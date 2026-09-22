Imagen de la presentación de las jornadas. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia.

La gastronomía sevillana se pone flamenca en 26 hoteles de la ciudad y la provincia

La gastronomía sevillana se viste de flamenca.

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia celebra la XXVI edición de sus Jornadas Gastronómicas con una propuesta especial: 'Sabor a Flamenco', que llevará platos inspirados en este arte a 26 hoteles de Sevilla y su provincia.

Las jornadas se celebrarán del 25 de septiembre al 25 de octubre, coincidiendo en buena parte con la Bienal de Flamenco de Sevilla.

La inauguración ha tenido lugar en el Hotel Restaurante Manolo Mayo, en Los Palacios y Villafranca, con la presencia del presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Jorge Castilla; el viceconsejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Rafael Sánchez; y el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle.

El objetivo es claro: poner en valor los productos sevillanos y de proximidad a través de la gastronomía y el flamenco. Si en ediciones anteriores el protagonismo fue para productos como el tomate, la patata o la naranja, este año las recetas se inspiran en uno de los grandes símbolos culturales de Sevilla.

Para ello, la iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas. Además de comer, en algunos de los hoteles participantes también será posible disfrutar de actuaciones flamencas durante estas semanas.

De la Soleá de Triana a la Bulería Torera

La propuesta llega a la mesa con nombres tan llamativos como Ensaladilla Soleá de Triana, Tortillitas de Camarón de la Isla por alegrías, Torrija de la Niña de los Peines, Soleá de Pringá o Bulería Torera.

También habrá propuestas como Seguiriya ‘La Pasión’ de Pluma Ibérica, Habitas a la flamenca con huevo de corral y tacos de jamón de bellota o Gyoza con acento andaluz.

En total, una ruta gastronómica que mezcla cocina, producto local y cultura y que busca convertir los hoteles sevillanos en otro escenario de la Bienal.

Los precios variarán en función de cada establecimiento y de la propuesta elegida. Los menús rondarán los 39 euros, mientras que las tapas y sugerencias individuales estarán disponibles desde 4 euros.

Todas las propuestas, horarios y precios pueden consultarse en la web de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia durante la celebración de las jornadas.

26 hoteles participantes

La XXV edición cuenta con la participación de 26 establecimientos: Hotel Alfonso XIII, EME Catedral Mercer, Mercer Plaza Sevilla, Eurostars Torre Sevilla, Don Ramón, Gran Meliá Colón, Los Seises Sevilla, Unuk Vincci Selección, CoolRooms Palacio de Villapanés, Bellavista Sevilla, Alcázar de la Reina (Carmona), Hospes Las Casas del Rey de Baeza, Fernando III, Querencia, NH Plaza de Armas, Abades Benacazón (Benacazón), Novotel Sevilla, Giralda Center, Meliá Lebreros, Meliá Sevilla, Sevilla Center, Ilunion Alcora (San Juan de Aznalfarache), Vincci La Rábida, Vincci Molviedro, Manolo Mayo (Los Palacios y Villafranca) y Convento La Gloria.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, Prodetur, Sabores de la Provincia de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Bienal de Flamenco, Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas y Cruzcampo.

Durante un mes, Sevilla suma así un nuevo escenario para disfrutar de su gastronomía. Esta vez, con el flamenco también servido en el plato.