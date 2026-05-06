La Diputación de Sevilla entrega sus galardones a los mejores vinos y licores de la provincia de 2026

Imagen de la gala de entrega de premios. Diputación de Sevilla.

La provincia de Sevilla ya tiene a sus mejores vinos y licores de 2026. El Hotel Alfonso XIII ha sido el escenario elegido para acoger la tarde del pasado martes la gala de entrega de los Premios a los Mejores Vinos y Licores de la Provincia, un certamen impulsado por Prodetur que este año ha alcanzado su undécima edición.

El acto, presidido por el vicepresidente de la entidad, Rodrigo Rodríguez Hans, reunió a cerca de 300 asistentes entre representantes institucionales, bodegueros, destiladores, alcaldes, profesionales del turismo y medios de comunicación.

La cita sirvió no solo para reconocer la calidad de los productos locales, sino también para reforzar su papel como atractivo turístico y motor económico del territorio.

El concurso, que distingue tanto vinos como licores, ha contado en esta edición con 96 muestras procedentes de 18 bodegas y destilerías sevillanas. Todas ellas integradas en la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

El jurado -formado por expertos nacionales del sector- realizó una cata a ciegas para seleccionar a los ganadores.

En la modalidad de vinos, los premios han recaído en Mostos Bodegas Cazallo 2025, Vermut Florum Rojo, Las 9 Suertes, Espumoso Rosado La Margarita 2024, Sobrepieles 2024 y Zancúo Cabernet Franc 2023, que destacan la diversidad y calidad de la producción vitivinícola sevillana.

Por su parte, en la categoría de licores, la Destilería La Flor de Utrera ha sido doblemente galardonada con Anís Flor de Utrera Dulce 2026 y Elixir Flor de Utrera de Canela 2026.

Además de los premios principales, el jurado otorgó distinciones Diputación de Sevilla Oro y Plata a distintos productos en varias categorías, reconociendo el alto nivel general de las elaboraciones presentadas.

Durante su intervención, Rodríguez Hans puso en valor el sector vitivinícola y de destilados como parte esencial de la identidad sevillana.

Además subrayó que la combinación de tradición e innovación está permitiendo a estos productos ganar reconocimiento tanto dentro como fuera de España. Asimismo, destacó su importancia como generadores de empleo y desarrollo en el medio rural.

El vicepresidente reiteró el compromiso de la Diputación de Sevilla con el sector, apostando por seguir impulsando su promoción y presencia en mercados nacionales e internacionales. "Si uno gana, ganamos todos", concluyó, destacando que el objetivo final de estos premios es situar a los vinos y licores sevillanos en el lugar que merecen.