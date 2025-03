Revolución gastronómica en Sevilla: crean una hamburguesa que sabe a incienso y se sirve en un paso de Semana Santa

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. La fiesta mayor de Sevilla se puede vivir desde distintos aspectos y uno de los más ineludibles es el gastronómico. Las torrijas o las tortillitas de bacalao nunca fallan en estas fechas, pero el aroma cofrade hace tiempo que lo impregna casi todo.

La revolución llegó hace tiempo a las hamburguesas. Es una de las recetas más abiertas a las tendencias, tal como demuestranm muchos restaurantes en Sevilla. Uno de ellos es Monkey Food.

El departamento creativo de este negocio de la calle Juan Mata de Carriazo, junto a Santa Justa, ha ideado numerosas innovaciones en los últimos años. Recientemente se inspiraron en la serie de El juego del calamar para crear una hamburguesa con mezcla de dulces y salados y un toque coreano.

Antes, también hicieron una hamburguesa con sabor a Dalsy, el mítico jarabe para la tos que casi todos los niños tomaron.

Ahora, Monkey Food ha creado una nueva edición limitada en la que homenajea a la Semana Santa. Ya el año pasado estrenaron 'La Santa'. Tenía olor a incienso, forma de nazareno y mayonesa con sabor a torrija, pero este año han dado un paso más.

'La Cofrade'

Desde este 31 de marzo está disponible 'La Cofrade'. Según sus responsables, es "una hamburguesa que no solo se disfruta con el paladar, sino con los cinco sentidos".

La gran sorpresa es que se sirve en un paso de Semana Santa. "Desde el primer momento, la presentación transporta a la esencia, con su canastilla personalizada y un aroma inconfundible a incienso que marca el inicio de la experiencia", explican.

Una de las claves de su preparación está en su pan ahumado con incienso de pasión, el cual "se impregna del aroma del carbón natural encendido en cada hamburguesa".Con él se consigue un doble efecto, ya que está caramelizado con almíbar, vainilla, canela y miel para emular el "dulzor característico de las torrijas".

La textura crujiente se consigue a través del que bautizan como "bendito bacon horneado". Está caramelizado con miel de caña.

Como salsa lleva la "mayosanta". Es una mayonesa "infusionada con agua de azahar, vainilla y un toque sutil de miel de caña. De esta manera, consiguen evocar el "inconfundible sabor de la Semana Santa".

180 gramos de carne

La carne lleva el selllo particular de la casa. Es una doble patty de vaca frisona, de 90 gramos cada una. Se hace en la plancha junto al cheddar ahumado.

Con esta suma de ingredientes, los responsables de Monkey Food han creado 'La Cofrade'. Se puede probar en el local de la calle Juan Mata de Carriazo y en el de Huelva, de la calle Pablo Rada.

No obstante, desde la cadena de hamburguesas advierten. "Será una edición muy limitada, por lo que los más cofrades de la gastronomía no pueden perderse la oportunidad de probarla", dicen. No obstante, no hay fecha prevista para el fin de su venta, es decir, dependerá de las existencias disponibles.