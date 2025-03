El pueblo de Sevilla que tiene los churros con chocolate que han conquistado a Maribel Verdú: "Un verdadero lujo"

El chocolate con churros es una de las combinaciones más tradicionales y populares en España, especialmente a la hora del desayuno o la merienda. Este plato ha logrado trascender generaciones y se ha consolidado como un símbolo de la gastronomía española, presente en muchas cafeterías y churrerías de todo el país.

En este sentido, hay un lugar de Sevilla que ha conquistado a Maribel Verdú por su chocolate con churros a raíz de la serie Cuando nadie nos ve, cuyo rodaje se llevó a cabo en Morón de la Frontera, situada a menos de una hora de la capital sevillana.

Durante la charla de Maribel en El Hormiguero acompañada de su compañera de rodaje, Mariela Garriga, la actriz expresó su profundo agradecimiento por los pequeños detalles de los habitantes de Morón. Con nostalgia, recordó su tiempo en el municipio, compartiendo algunas de las vivencias diarias que tuvo allí.

Morón de la Frontera es una localidad situada en la provincia de Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía, España. Se encuentra a unos 96 kilómetros al este de Sevilla capital y a medio camino entre las comarcas del Campo de Tejada y el Vega del Guadalquivir.

Morón es un municipio con una rica historia, que abarca desde la época romana hasta la Edad Moderna, y ha sido un lugar clave tanto en la tradición agrícola como en la cultura andaluza.

La cultura de Morón de la Frontera está profundamente enraizada en las tradiciones andaluzas. La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes, con procesiones que recorren las principales calles del municipio.

Además, Morón es conocida por sus fiestas patronales, como la Feria de Morón, que se celebra cada año en honor a la Virgen de los Remedios y que atrae a numerosos visitantes con música, danzas y celebraciones populares.

En cuanto a su gastronomía, Morón destaca por platos típicos andaluces, como el salmorejo, papas con choco, carne de caza, y los tapas. Los postres tradicionales, como los pestiños o los roscón de Reyes, también son muy populares en la región.

En cualquier caso, sí algo destacó Maribel Verdú de la gastronomía de Morón fue el chocolate con churros que pudo probar allí. De hecho, durante su presencia en El Hormiguero compartió algunas de las experiencias diarias que vivió allí. "Pasamos mucho tiempo en el pueblo. ¡Ah, el lugar de los churros! Mis churreras maravillosas, ese chocolate con churros que no causaba acidez ni nada... ¡Un auténtico lujo!", comentó entre risas.

Sin embargo, no todo fueron recuerdos dulces. La actriz también comentaba que hu hubo otros momentos gastronómicos deliciosos. "Había una pescadería donde me compraba pipas. Allí vendían de todo, es que en Morón todo se encuentra en cualquier lugar, ¡es increíble! Me compraba un pulpo buenísimo, y las señoras de la pescadería me decían: 'Esto tienes que comerlo con patatas cocidas'.

Además, Verdú contaba que, como no tenía en el hotel, ellas mismas me traían las patatas desde su casa", destacando los entrañables que fueron los gestos de los locales.