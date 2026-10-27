El nuevo reto viral entre los jóvenes: escalar el Pico del Terril, la montaña más alta de la ciudad

Las redes sociales están llenas de fotos de jóvenes haciendo deporte, compartiendo sus experiencias en grupos y recomendando actividades físicas. Desde hace unas semanas, parece repetirse una misma actividad: subir al Pico del Terril.

Esta ruta natural pasea a lo largo de entre siete y ocho kilómetros, ida y vuelta. Esta colina cuenta con la cima más alta de toda Sevilla: 1.129 metros de altura. La montaña se encuentra entre los municipios sevillanos de Algámitas y Pruna.

El tiempo estimado de este trayecto ocupa entre tres y cuatro horas. Esta duración se debe a la inclinación del terreno y alguna que otra dificultad que entraña el camino.

Esta senda se ha hecho popular últimamente. La Junta ha incrementado las visitas a este páramo, reservando hasta 50 plazas para todas las edades el pasado día 22 de octubre.

Pero lo que llama la atención es que se haya vuelto una actividad tan popular en aquellos que no son senderistas reputados, sino jóvenes deportistas. Este camino rocoso ha aumentado su afluencia de personas durante los últimos fines de semana.

El principio de esta aventura se inaugura en el Mirador del Puerto de la Ventana. Este pequeño aparcamiento, en el que caben menos de 20 coches, se encuentra en la carretera SE-9225.

Una vez que se estaciona el coche, la entrada de la vía se puede ver, ya que está señalizada con marcas blancas y verdes. Atravesando con cuidado la carretera, daría comienzo a la caminata.

El inicio del trayecto es el momento más exigente, ya que cuenta con inclinaciones del terreno que van desde el 12 % al 23 %. La formación de suelo en esta zona data de tierra suelta, grava y zonas resbaladizas, volviendo este fragmento un momento complicado.

Los siguientes tramos se hacen más fáciles de digerir. La pendiente se suaviza de forma considerable, llegando a no superar el 10 % en ningún momento.

El terreno se mantiene con los mismos sedimentos en la superficie. Pero algo que amarga el camino son los senderos repletos de ortigas e hiedras. El constante roce con estas plantas puede suponer una molestia difícil de llevar, por lo que se recomienda ponerse pantalón largo de deporte.

Respecto al momento de conquistar el punto más alto de Sevilla, como curiosidad, en la punta se encuentra un vértice geodésico, que fue construido el 11 de julio de 1973 por el Instituto Geográfico Nacional.

Las rutas y actividades deportivas cada vez son más populares entre los jóvenes. Augurando un buen futuro, en el que cada vez serán más aquellos que busquen hacer deporte en conjunto y mejorar su salud, extendiendo así una práctica tan sana como divertida.