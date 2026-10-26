Iván, empresario y dueño de 6 casas en Sevilla: "Puede cambiar el Gobierno, pero esto no se arregla de un día para otro"

La crisis de la vivienda está viviendo su punto más álgido durante las dos últimas décadas. Tras estallar la burbuja inmobiliaria, el precio del suelo ha subido un 50% aproximadamente en los últimos diez años.

Iván es un empresario sevillano, posee seis inmuebles en la ciudad y no ve un panorama halagueño: "Puede haber un cambio de Gobierno que impulse medidas que favorezcan esa construcción, pero esto no se arregla de un día para otro".

El lugar donde el suelo es más barato dentro de la capital de Sevilla se encuentra en Torreblanca, uno de los barrios considerados más pobre de España. El metro cuadrado vale exactamente 944 euros, habiéndose revalorizado el doble de lo que costaba hace 6 años.

Iván es dueño de su propia empresa, a la cual le lleva echando varias horas del día desde que es joven. Su actividad principal no es el alquiler de pisos, pero posee seis inmuebles.

De todas las viviendas que tiene, dos están destinadas a largas estancias y las otras cuatro solo tienen licencia de uso turístico, siendo residencias y locales comerciales. Todas ellas han sido recibidas por herencia.

Él comenta que, tras el estudio de mercado que se hizo en su momento, no se veía venir esta explosión. Dice que su plan inicial no era tener tantos apartamentos turísticos, sino de larga estancia, pero, con el pasar del tiempo, no ha tenido opción.

Sus primeros apartamentos arrancaron siendo pisos turísticos, ya que es la manera más fácil de sacar una licencia a un piso, haciendo referencia al papeleo burocrático, a los permisos y demás.

Las últimas residencias que adquirió se trataban de residencias estudiantiles y locales comerciales, con reformas y suficiencias incorporadas.

La situación de los precios también le preocupa, ya que no es ajeno a lo que puedan sufrir sus hijos o allegados con este tipo de problemas.

Iván entiende esta circunstancia como empresario y como padre de familia: "La situación que hay ahora mismo es que es bastante injusta, sobre todo hacia los jóvenes, que son los que demandan, como es normal, poder independizarse y tener la misma oportunidad que tuvimos nosotros anteriormente".

Sin embargo, también entiende al pequeño propietario ante la nueva normativa: "El que una vivienda o dos y la tiene en alquiler le genera miedo, inseguridad, entonces esa persona puede puede optar por por retirarla del mercado. Además, cree que este miedo puede generar más oportunidades a los grandes tenedores.

Iván también reconoce que el problema del paro juvenil es muy importante dentro de la sociedad, pero opina que el de la vivienda puede tardar más en solucionarse.

Respecto a las personas que tienen dos o tres casas, no ve clara su rentabilidad para poder dedicarse única y exclusivamente a ese tema: "Tres viviendas, una renta explotada a larga estancia, no da para que una familia viva holgadamente".

Con la subida constante de precios y los demás ejemplos que se ven en el país, solo queda hacerse una pregunta: ¿llegarán los sevillanos a pagar lo que se paga en Madrid?

Iván lo tiene claro: "No lo creo. Madrid es la capital, hay mucha más presión de entrada de personas en el mercado de Madrid que aquí en Sevilla, ¿no?, que nosotros lo que vivimos un poco es del turismo".

"Pero cuando cuando viene gente de fuera, ¿dónde se donde se instala? Se instala en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Valencia. Es donde donde siempre va a haber más presión en los precios".

Con todo lo que está pasando en Sevilla, Madrid, Valencia y resto de ciudades de España, se está mostrando como la sociedad ya no aguanta la situación y quiere que el precio se vuelva a bajar para poder acceder a ella.