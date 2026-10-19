Ana (38 años): "Después de 15 años viviendo fuera he tenido que volver con mi madre; no puedo pagar el alquiler"

Volver a casa de su madre después de quince años viviendo fuera no entraba en los planes de Ana, de 38 años. Sin embargo, el precio de la vivienda ha terminado condicionando su independencia.

La sevillana se ha visto obligada a regresar al hogar familiar al no poder asumir el coste de un alquiler.

Su situación refleja una de las consecuencias de la crisis habitacional en España, donde acceder a una vivienda se ha convertido en una dificultad que afecta también a personas adultas que llevan años viviendo por su cuenta.

El problema va más allá de la emancipación juvenil. Los precios de los alquileres y la dificultad para encontrar una vivienda que encaje en los ingresos obligan a replantear proyectos personales y familiares.

Para Ana, regresar con su madre supone dejar atrás una etapa de autonomía que había mantenido durante quince años "con mucho esfuerzo, pero siendo posible", puntualiza.

"Yo no quiero que me regalen nada, estoy harta de trabajar, pero es que esto es imposible", se lamenta.

Añade, además, que "luego nos dicen que somos la generación de cristal, cuando hemos sido la generación que más ha trabajado, que más le ha costado trabajar y a la que han privado del derecho a una casa propia", afirma tajante.

El Banco de España ha advertido del esfuerzo que supone pagar un alquiler en las grandes ciudades.

En su Informe Anual de 2025, publicado en 2026, señala que el 46,8% de los hogares inquilinos de Sevilla destinaba más del 30% de su renta neta al alquiler, según datos correspondientes a 2024. Esta proporción sitúa a la capital andaluza entre las ciudades donde más hogares soportan esa carga económica.

En este contexto, la historia de Ana muestra cómo la dificultad para acceder a una vivienda puede alterar decisiones que parecían consolidadas, ya que la mujer sevillana estaba dispuesta a plantearse ser madre soltera "en unos años". "Ahora no puedo, es que se ha borrado de mi horizonte esa posibilidad", señala.

La vuelta al hogar familiar no elimina el problema de fondo. La posibilidad de recuperar su independencia depende de que encuentre una vivienda cuyo coste pueda afrontar sin comprometer el resto de sus gastos.

Mientras tanto, compartir techo con su madre se ha convertido en la alternativa para hacer frente a una situación que no había previsto.

El caso de Ana pone rostro a una realidad que las estadísticas reflejan cada vez con mayor claridad: tener ingresos no siempre garantiza poder acceder a una vivienda.