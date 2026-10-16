La Bienal de Flamenco se despide con doble récord: más de 1,3 M€ y un impacto mediático superior a los 59M

La Bienal de Flamenco de Sevilla cierra su doble edición con un doble récord.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, junto al director del festival, Luis Ybarra, han ofrecido el balance de la XXIV edición del certamen en la Real Fábrica de Artillería. El espectáculo ha alcanzado este año la mayor recaudación de la historia: 1.356.519 euros.

A lo largo de las 25 jornadas de programación, las 72 funciones celebradas han registrado una ocupación media del 92%, lo que consolida el interés que despierta esta cita con el arte jondo. Además, hasta 44 de las funciones agotaron las entradas en distintos espacios que han acogido este evento.

En paralelo, la proyección de la Bienal en los medios de comunicación ha alcanzado también una cifra récord. En concreto se han contabilizado más de 4.600 impactos, una audiencia superior a los 1.323 millones de personas y un valor de comunicación de más de 59 millones de euros.

En este aspecto, José Luis Sanz ha afirmado que "son cifras que hablan por sí solas y que demuestran la enorme capacidad de convocatoria del flamenco y la respuesta del público a una programación de excelencia".

"Sevilla vuelve a demostrar que es la capital mundial del flamenco y que tiene en la cultura uno de sus mayores activos y motivos de orgullo", ha defendido el regidor municipal.

Asimismo, el alcalde Sanz ha subrayado que "esta Bienal ha sido mucho más que una sucesión de grandes espectáculos; ha llevado el flamenco a nuevos espacios, ha recuperado para la ciudad el Teatro Lope de Vega y ha abierto nuevas vías para acercar el arte jondo a los sevillanos y a quienes nos visitan".

Más allá de los citados escenarios, la XXIV Bienal de Flamenco ha extendido su programación por la ciudad a través de ‘Otras perlas’, el apartado que ha reunido las actividades paralelas de esta edición.

Desde el 2 de septiembre, exposiciones, proyecciones cinematográficas, actuaciones al aire libre, encuentros y otras propuestas culturales han ampliado los espacios de encuentro con el arte andaluz, acercando al público sevillano y visitante distintas formas de disfrutar y descubrir el flamenco.

Una programación que ha sido posible gracias a la implicación de empresas, instituciones, entidades culturales y profesionales de distintos ámbitos, cuya colaboración ha tejido una amplia red en torno a la Bienal y ha contribuido a extender su presencia por la ciudad, sumar nuevas miradas y generar espacios de participación y encuentro con el flamenco.

Bajo el lema ‘La Bienal se revela. Lo invisible también es flamenco’, la XXIV edición ha invitado a mirar más allá del escenario para descubrir todo aquello que sostiene y da sentido al arte flamenco en Sevilla.

Con 72 funciones, 52 nuevas producciones y 22 estrenos absolutos, la programación ha desplegado múltiples formas de revelar esas capas visibles e invisibles del flamenco, propiciando encuentros irrepetibles entre artistas y público.