Últimos días para inscribirse en el Primer Premio de Fotografía Fundación Juan Lozano: se repartirán 8.500 €

El próximo domingo 18 de octubre acaba el plazo para poder participar en el primer Concurso de Fotografía Fundación Juan Lozano.

El jurado escogerá 12 obras que llegarán a la final, cuyo fallo se dará a conocer el 2 de diciembre. Entre esta docena de obras elegidas, se repartirá un total de 8.500 euros.

El primer premio se llevará 3.000 euros y el resto de finalistas, 500 euros cada uno.

Participar implica la aceptación íntegra de las bases y del fallo del jurado, así como la renuncia a cualquier reclamación posterior.

La Fundación Juan Lozano ha convocado su I Premio Internacional de Fotografía con el objetivo de fomentar la cultura.

La iniciativa seleccionará doce imágenes que ilustrarán la Agenda 2027 editada por la propia entidad a modo de catálogo y formarán parte de una exposición presencial en el Patio Central de la Casa de la Provincia de Sevilla.

Con el fin de asegurar la transparencia del certamen, quedan excluidos de la convocatoria los miembros del jurado, el personal de la Fundación y de sus empresas vinculadas.

La temática de la fotografía es libre. El jurado valorará la originalidad, el talento y la creatividad. Cada participante podrá presentar únicamente una fotografía. Esta foto debe ser original, inédita y no haber sido premiada ya en otro concurso.

Asimismo, el participante debe ser el único titular de los derechos de imagen.

En caso de que salgan otras personas reconocibles, el autor deberá conservar el consentimiento expreso por escrito de la normativa, reservándose la organización el derecho a excluir las obras que no lo acrediten.

Quedan prohibidas la inclusión de firmas, marcas de agua o marcos que identifiquen al autor.

El acto de entrega de galardones y la inauguración de la muestra tendrán lugar el 2 de diciembre en la Casa de la Provincia de Sevilla. Las imágenes escogidas pasarán a integrar la colección permanente de la Fundación y se exhibirán en el Patio Central del recinto hasta el 13 de diciembre.

La exposición, cuyo montaje asumirá la entidad organizadora, contará con carteles visibles con el título, nombre del autor y premio obtenido. La muestra se podrá visitar de martes a sábado, de 09:00 a 14:00 y por la tarde, de 18:00 a 21:00. Y los domingos y festivos, de 10:00 a 14:00.