Confirmado: El Ayuntamiento concederá hasta 6.500 euros a talleres de Arte Sacro para su digitalización

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes, en la Junta de Gobierno Local, la primera convocatoria pública de subvenciones para el fomento y apoyo al emprendimiento en el sector del Arte Sacro.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la declaración de interés general, público y social del proyecto “Casa de la Esperanza”.

Esta iniciativa ha sido promovida por la Hermandad de la Macarena para habilitar, en el inmueble municipal sito en calle Perafán de Rivera, un centro de carácter social, cultural, formativo y asistencial dirigido principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto referente al Arte Sacro, dotados con 100.000 euros, se dirige a los talleres sevillanos de oficios artesanos con dos misiones: la primera, digitalizarse, y la segunda, garantizar el futuro del oficio, que, en muchos casos, solo se conservan a nivel internacional en la ciudad de Sevilla.

La convocatoria financia dos líneas. La primera apoya la modernización de los talleres con diez servicios subvencionables. Entre estos servicios se encuentran: identidad corporativa, página web, tienda online, catálogos digitales, posicionamiento en buscadores o gestión de redes sociales.

La subvención cubre el 100 % del gasto justificado, con un máximo de 5000 euros y un gasto mínimo de 1500.

La segunda financia, hasta con 5000 euros, la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años, con contratos de al menos seis meses y a jornada completa.

Los estudios que cubran ambas peticiones serán recompensados con 6.500 euros.

El dinero lo podrán solicitar micropymes y autónomos con actividad en Sevilla e inscritos en el Registro de Artesanía de Andalucía. Entre los oficios incluidos se encuentran: orfebrería, bordado, imaginería, talla, cerería, pasamanería o restauración.

Serán subvencionables los gastos de informatización realizados desde el 1 de julio de 2026 y los contratos desde el 1 de enero. Los obradores que ya han invertido o contratado este año también podrán acogerse.

El Portavoz Municipal, Juan Bueno, ha comentado: “El Arte Sacro tiene más de seis siglos de historia en Sevilla y es también una actividad económica que da empleo en la ciudad. Sus talleres afrontan dos retos concretos: que haya jóvenes dispuestos a aprender el oficio y que su trabajo llegue a clientes que hoy compran por internet”.

De su parte, la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla ha respondido: “Es la primera vez que el Ayuntamiento convoca una ayuda de este tipo y la hemos diseñado con quienes trabajan cada día en los talleres, que saben mejor que nadie qué necesitan para seguir adelante”.

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles desde la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, a través de la sede electrónica municipal.