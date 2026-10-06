El carro de la compra de las abuelas vuelve a las calles de Sevilla convertido en objeto de moda con Cruzcampo

Lo que durante años estuvo asociado a las compras de las abuelas ha cambiado de manos. El tradicional carro de la compra vuelve a ganar presencia entre las generaciones más jóvenes, que han encontrado en este objeto cotidiano una nueva utilidad y también una forma de reivindicar determinados hábitos.

Cruzcampo se suma a esta tendencia con una edición limitada creada junto a la firma alicantina Rolser, fabricante de los conocidos carros de la compra.

La recuperación de elementos del pasado por parte de las nuevas generaciones no es nueva.

En este caso, el carro de la compra ha pasado de ser un accesorio ligado casi exclusivamente a la visita al supermercado a convertirse en un objeto que acompaña a sus nuevos usuarios a la playa, los festivales, los picnics, los mercadillos o incluso la lavandería y pequeñas mudanzas.

La tendencia llegó incluso a la portada de la revista Monocle en 2025, que presentó el carro español como el "nuevo capricho de los urbanitas".

Su regreso coincide, además, con una serie de hábitos que cada vez tienen mayor peso entre los consumidores, como caminar, comprar en establecimientos cercanos o reducir el consumo de bolsas.

Desde Rolser apuntan precisamente a la proximidad y la sostenibilidad como algunos de los motivos que llevan a los consumidores a adquirir o renovar este tipo de productos.

La compañía, pionera en el desarrollo del carro de la compra, señala que está presente en el 63% de los hogares españoles y que sus productos han llegado también a distintos países de Europa, Estados Unidos y Japón.

Una edición limitada

La colaboración entre Cruzcampo y Rolser conserva la imagen reconocible del carro tradicional, aunque introduce algunos elementos para acercarlo a los gustos actuales.

La edición limitada mantiene un chasis de cuatro ruedas en tono off white y una bolsa de algodón, pero incorpora un diseño exclusivo y charms, los pequeños colgantes que se han convertido en un recurso habitual para personalizar bolsos y otros accesorios.

La intención es convertir un objeto eminentemente práctico en algo más. El carro deja de ser únicamente aquello que se utiliza para transportar la compra y adquiere una dimensión estética, hasta el punto de integrarse en la imagen de quien lo lleva.

Para presentar esta colaboración, Cruzcampo ha recurrido además a dos rostros vinculados a Sevilla y pertenecientes a generaciones diferentes: la actriz sevillana Carmina Barrios y la creadora de contenido Paula Sevillano.

Ambas protagonizan una pieza rodada en uno de los mercados de abastos más populares de la ciudad, con la participación de trabajadores del propio mercado.

El encuentro entre las dos sirve para jugar con los estereotipos asociados al carro de la compra y mostrar cómo un objeto cotidiano puede cambiar de significado según quién lo utilice.

El accesorio que durante décadas acompañó a las compras de las abuelas encuentra así una segunda vida entre quienes lo llevan ahora mucho más allá del supermercado.