'El mundo por montera', espectáculo inaugural de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla. Joaquín Corchero / Europa Press

La Bienal citará esta semana a Aurora Vargas, Juana Amaya, Ezequiel Benítez y Olga Pericet entre otros

La Bienal de flamenco encara ya su tercera semana de actuaciones. En esta ocasión la organización ha presentado los espectáculos de grandes artistas, entre los que destacan Olga Pericet, Aurora Vargas, Juana Amaya y Ezequiel Benítez entre otros.

La organización afronta su penúltima semana llena de funciones que experimentan, reviven y muestran una visión del arte más conocido de Andalucía, dando ideas totalmente nuevas del arte jondo y homenajeando la historia de este.

Las citas más destacadas comienzan este lunes en el Teatro Central, con la última obra creada por Olga Pericet "Perspectiva sobre un baile nuevo". Este estreno dialoga entre la memoria del cuerpo y su presente creativo.

Este trabajo nace como un recorrido por los pasos ya vividos, revisados desde una nueva identidad. La propuesta busca abrir nuevas perspectivas desde la experiencia, la madurez y la investigación.

Este acto se construye junto a José Manuel León en la guitarra y Mercedes Cortés y Miguel Lavi al cante.

El jueves 24 Dani Benítez cantará su séptimo disco 'Lo que nadie ve' en el Teatro de la Alameda. El cantaor jerezano viaja a través de las emociones ocultas, de lo que nadie dice, pero lo canta, homenajeando los silencios profundos.

Este álbum es el reflejo de todo lo que ocurre detrás de la vida y la ceguera humana. Este trabajo no es solo una muestra de su música, es una muestra de su historia personal. 'Lo que nadie ve' es un grito sincero desde lo más profundo, un testimonio de que, detrás del arte, hay mucho más de lo visible.

Aurora Vargas y Juana Amaya compartirán escenario el viernes 25 en el renovado Teatro Lope de Vega. Presentan "Hazme con los ojos señales". Una declaración de dos mujeres cuya mirada es un manifiesto de fuerza y verdad.

Aurora Vargas encarna la gracia mientras que Juana Amaya responde con el cuerpo. En sus miradas el espectáculo cobra su sentido más profundo, aludiendo a ese idioma invisible que comparten.

Este espectáculo es un encuentro de feminidad, de garra, desgarro, descaro y discreción. Así dialogan: sin artificio, sin licencia, con una intensidad que atraviesa al espectador.

La semana cierra en el Teatro Central con la agrupación Estévez/ Paños y compañía. Presentan "Doncellas (juerga permanente)"

El proyecto inspirado en los toques de Ramón Montoya, representa el universo sonoro en el que ahondan para emprender esta idea.

La agrupación muestra el baile flamenco ortodoxo y su versión más experimental, la danza española en todas sus vertientes y la contemporánea, la teatralidad, lo natural, lo espontáneo y lo premeditado se dan la mano en la coreografía, siendo esta un canto a la diversión y a la juerga, poniendo en valor de quién fue padre del toque moderno.