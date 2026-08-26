Todo lo que debes saber sobre el paso de La Vuelta ciclista por Sevilla: qué día es y por dónde pasa el pelotón

La Vuelta ciclista vuelve a Sevilla.

La carrera deportiva desembarcará en la capital hispalense el próximo 9 de septiembre. La capital hispalense acogerá así la 17 etapa, convirtiéndose en una de las protagonistas de la 81 edición.

Será una jornada completamente plana y compuesta por 185 kilómetros que comenzará en el municipio de Dos Hermanas y concluirá en el Paseo Colón.

Según el itinerario de La Vuelta, la salida será en torno a las 13:24 horas, llegando a Sevilla entre las 17:19 y las 17:41.

El recorrido cruzará las localidades de Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Carmona y La Rinconada, antes de entrar definitivamente en Sevilla.

Los horarios para cada uno de los municipios

Los Palacios y Villafranca: 13:32 horas.

Utrera: 13:49 horas.

El Coronil: 14:18 horas.

Morón de la Frontera: 14:47 horas.

Alcalá de Guadaíra: alrededor de 15:45-15:50 horas.

Mairena del Alcor: sobre las 15:59 horas.

El Viso del Alcor: en torno a las 16:04 horas.

Carmona: alrededor de 16:20 horas.

La Rinconada: alrededor de 17:04 horas.

Entrada en Sevilla: aproximadamente 17:17 horas.

Meta en el Paseo de Cristóbal Colón: 17:30 horas.

En lo que se refiere a la capital andaluza, el pelotón entrará en ella cuando queden unos 10 kilómetros para cruzar la meta. Lo hará por la calle Mediana y Galnares, continuando por la avenida de las Matemáticas y la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril. Posteriormente, los corredores se dirigirán hacia la zona del Puente del Cristo de la Expiración.

A partir de ahí comenzará uno de los tramos más espectaculares de la etapa para el público sevillano.

Tras el conocido como puente del Cachorro, La Vuelta pasará por Ronda de Triana, López de Gomara, calle Santa Fe, calle Virgen de Luján, el Puente de los Remedios, el Paseo de las Delicias y el Paseo de Cristóbal Colón.

Será en este último punto, junto a la Real Maestranza, donde esté situada la meta.

El próximo 9 de septiembre se alza como una oportunidad excepcional para contemplar en directo a los mejores ciclistas del mundo entrando en el corazón de Sevilla y disputando previsiblemente un 'sprint' final debido al terreno llano y a que es una de las últimas etapas.

La llegada de La Vuelta supone además un importante acontecimiento deportivo y turístico para la ciudad.

La etapa 17 forma parte de una edición especialmente vinculada a Andalucía: La Vuelta 2026 recorrerá las ocho provincias andaluzas por segunda vez en su historia y finalizará el 13 de septiembre en Granada.

Es por ello por lo que el Ayuntamiento de la ciudad ha decidido regalar camisetas para los más pequeños.

Según anunció el Consistorio en sus redes sociales, todo el que quiera una de estas prendas puede conseguirla en cada una de las sedes de los distritos de la ciudad.