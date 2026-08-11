Qué hacer en Sevilla este verano: la Virgen de los Reyes protagoniza una de las muestras de la Fundación Cajasol

Imagen de la exposición sobre la Virgen de los Reyes. Fundación Cajasol.

La Fundación Cajasol mantiene durante este verano una intensa programación cultural en Sevilla, con diferentes propuestas que permiten acercarse al patrimonio, la historia y la creación artística.

Entre las iniciativas que pueden visitarse actualmente en su sede de la capital hispalense destacan dos exposiciones de especial interés: 'Per Me Reges Regnant' y 'Julio González. Forjar al vacío', dos muestras de carácter muy diferente pero unidas por su valor artístico, histórico y patrimonial.

Hasta el próximo 29 de agosto, la Sala Murillo de la Fundación Cajasol acoge Per Me Reges Regnant, una exposición organizada en colaboración con el Cabildo Catedral de Sevilla y dedicada a la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad.

La muestra propone un recorrido por la historia y la devoción asociadas a esta advocación mariana, permitiendo descubrir la dimensión patrimonial que ha adquirido a lo largo de los siglos.

A través de una selección de esculturas, pinturas, piezas de orfebrería, textiles históricos y documentación, la exposición reúne diferentes testimonios que ayudan a comprender la relevancia de la patrona de Sevilla dentro de la tradición y la identidad de la ciudad.

Por otro lado, la programación expositiva de la Fundación Cajasol incluye hasta el próximo 12 de septiembre la muestra 'Julio González. Forjar el vacío' está dedicada a uno de los nombres fundamentales de la escultura moderna del siglo XX.

La exposición ofrece una aproximación a la trayectoria de este artista y a su decisiva contribución a la transformación de la escultura contemporánea.

La propuesta permite conocer la evolución del artista y su manera de entender el espacio, el volumen y los materiales, aspectos que hicieron de su obra una referencia esencial para la renovación de la escultura durante el siglo XX.

De este modo, ambas exposiciones ofrecen al visitante dos perspectivas complementarias.

Mientras 'Per Me Reges Regnant' invita a profundizar en la historia, el patrimonio y la tradición religiosa de Sevilla, 'Julio González. Forjar el vacío' propone un acercamiento a la innovación artística y a la evolución de la escultura moderna.

Las dos exposiciones pueden visitarse en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo. Los domingos y festivos las salas permanecerán cerradas.