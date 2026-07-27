El Alcázar acoge en octubre 'El fauno encendido', un ballet inspirado en la obra de Infantes Florido, de la Generación del 27

Imagen de la presentación de la obra. Ayuntamiento de Sevilla.

El Patio de la Montería del Alcázar de Sevilla acogerá los próximos días 16 y 17 de octubre 'El fauno encendido', una producción de ballet lírico-sinfónico que combina música, danza y voz en directo.

Posteriormente, la producción emprenderá una gira por algunos de los grandes escenarios nacionales e internacionales.

Se trata de un espectáculo que está inspirado en la obra del escritor sevillano Francisco Infantes Florido, uno de los poetas de la Generación del 27, y que está incluida en su libro 'A Escena'.

Y es que la puesta en marcha de esta actuación se enmarca en las actividades conmemorativas del centenario del grupo literario.

El proyecto ha sido presentado la mañana de este lunes en el Salón de la Justicia de los Reales Alcázares por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz

Además, durante su presentación han estado presentes el delegado de Hacienda del Consistorio, Juan Bueno; la directora general del Real Alcázar, Ana Jáuregui; y el hijo del poeta, Carlos Infantes, entre otras personalidades.

El regidor municipal ha agradecido su trabajo a "todos los que han hecho posible" que esta obra tome forma.

"El Fauno Encendido nace en Sevilla. Está pensado, creado, producido e impulsado desde Sevilla por profesionales sevillanos", ha subrayado Sanz.

Además, el primer edil ha declarado que Infantes Florido será uno de los poetas que tenga en los próximos meses una estrella en el recién estrenado 'paseo de la fama' de la calle Tetuán.

De esta forma, el escritor se suma a Ignacio Sánchez Mejías y Luis Cernuda, dos nombres que ya cuentan con su reconocimiento en dicho enclave.

La producción lleva la firma del compositor sevillano Manuel Marvizón, autor de la música original y de la adaptación escénica, mientras que la dirección coreográfica corre a cargo de Sergio Bernal, una de las figuras más destacadas de la danza española.

Según ha explicado la directora del Alcázar, las entradas para los pases -cada uno con un aforo de unas 800 personas- se podrán adquirir en taquilla la semana previa a la actuación y serán completamente gratuitas.

Tal y como ha defendido Sanz, esta es una estrategia municipal con la que se quiere acercar la cultura a toda la ciudadanía y facilitar el acceso a espectáculos de gran formato en un espacio patrimonial de referencia.

Un elenco de primer nivel

El Fauno Encendido reunirá sobre el escenario a destacados intérpretes como la soprano sevillana Rocío Ignacio, el tenor cubano Andrés Sánchez Joglar y la soprano granadina Esperanza Garrido, junto al Coro de la Asociación Amigos del Teatro de la Maestranza y la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan.

El proyecto cuenta además con el asesoramiento escénico de Eva Yerbabuena, la adaptación dramatúrgica de José Antonio Francés, la creación audiovisual de Carlos Valera, la producción ejecutiva de la empresa sevillana Pasarela S.L. y la imagen oficial del espectáculo, realizada por el ilustrador y director de arte Herme Velázquez.

Con este estreno, el Real Alcázar refuerza su papel como espacio de creación cultural contemporánea, sumando esta nueva producción a iniciativas como la exposición Sorolla y el Real Alcázar, la Bienal de Flamenco o el ciclo de las Noches en los Jardines, consolidando al monumento como uno de los principales escenarios culturales de la ciudad.